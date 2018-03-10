5 самых странных, но милых бьюти-продуктов

Многие бьюти-средства невозможно забыть, но все дело не в их супер-эффективных действиях, а в странности. Сегодня мы расскажем вам, про самые непонятные косметические средства, но с очень милой упаковкой или дизайном, которые стоит хоть раз приобрести. Корейские средства всегда славились своей хорошей репутацией, но нам хочется отметить не это. В основном все бренды из Кореи подходят к выбору упаковки оригинально. К примеру, вот такая панда, похожа на обычную детскую игрушку. А оказывается, это осветляющая база под глаза от черных кругов известного бренда Tony. Такой флакон превратит вашу ежедневную бьюти рутину в захватывающие приключение. Если вам нужно срочно развеселить свою младшую сестру или брата, то проведите это время еще с пользой для лица. Используйте маски для лица от Berrisom с изображением енота. Маленький друг будет радоваться и играть, а ваша кожа будет в это время питаться. Для всех неравнодушных к бекону, бренд Bacon выпустил зубную пасту, нити, зубочистки со вкусом любимого продукта. Такой набор идеально подойдет для тех, кто на диете. Не всегда пачка сигарет, может навредить здоровью. Особенно если в ней находятся матовые помады от Lime. Может родители вас не поймут, когда увидят блески в сумочке, но зато в любой момент вы будете выглядеть ярко с оттенками, которые представляет бренд. Почему именно такая упаковка мы не поняли, но нам нравится! Нет, это не коктейли, которые можно пить! Это чудо альгинатные маски от уже зарекомендованного бренда Dr.Jart. Внутри упаковки находятся специальные ингредиенты, которые необходимо смешать в шейкере и после нанести на лицо. Такой набор идеально подойдет для любителей коктейлей в баре.