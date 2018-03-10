«Туфли весь образ удешевили»: Глюкоза промахнулась с выбором аксессуаров

На прошедшем 8-го марта мероприятии Валентина Юдашкина , одного из известнейших российских дизайнеров, многие знаменитости не блистали чувством стиля. Певица Глюкоза, увы, также не отличилась элегантным нарядом.

Недавно в Государственном Кремлевском дворце состоялось традиционное торжественное шоу мэтра российской моды Валентина Юдашкина, которое посетили самые именитые представители российского шоу-бизнеса. Среди таких личностей, как Алла Пугачева , Ани Лорак, Филипп Киркоров Кристина Орбакайте и прочее, появилась российская певица Глюкоза, получившая народное признание еще в начале «нулевых». На шоу Глюкоза присутствовала не только в качестве гостя, она также исполнила одну из своих песен. Поклонники уже наслаждаются записью выступления певицы, а другие пользователи интернета тем временем обсуждают не лучший имидж звезды.

На мероприятии Глюкоза появилась в зеленом платье, переливающемся на свету, дополнив его туфлями-лодочками. Не меньше одежды внимание привлекал и тяжелый макияж певицы. Использовав для губ очень натуральный оттенок, с макияжем глаз она тем не менее промахнулась, густо подведя нижнее веко коричневыми тенями, из-за которых глаза практически исчезли. Неудивительно, что в сети остались недовольны обликом певицы: «Вообще не ее» «Фигура у нее отличная, а тут и платье не подходит и туфли не из этой оперы» «Толстые брови и макияж а-ля наркоман, мило» «Платье у Эшли Грэм подсмотрела. Ей не идет, туфли не к этому образу» «Как селёдка» «Туфли весь образ удешевили» «Платье красивое, но туфли, как мне кажется, не подходят» «Ужасный макияж, как будто неделю не спала» Удивительно, что на шоу, посвященном в первую очередь моде, мало кто выделился хорошим нарядом, хотя проблема Глюкозы скорее всего вовсе не в платье.

А вот фигура певицы в очередной раз удостоилась всяческих похвал. Это неудивительно, ведь Глюкоза прилагает немало усилий для того, чтобы хорошо выглядеть. Недавно она продемонстрировала свое мастерство, показав, как занимается йогой.