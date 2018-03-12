Что мы действительно будем носить этой весной

Что мы действительно будем носить весной

Тренды весны-лета 2018 наверняка уже известны всем. Осталось определиться, что из этого списка вы решите казнить, а что помиловать. Очевидно, что добрая половина тенденций досталась нам из прошлого и позапрошлого сезона. Нововведения, конечно, также присутствуют, но в целом ничего вопиющего не планируется. Мы решили составить список того, что можно назвать ключевыми вещами сезона и года в целом. То, что совершенно точно ждет своего часа, чтобы появиться в вашем гардеробе, если вы считаете себя заслуженной модницей, но той, которая не теряет голову от модных правил и следует все-таки здравому смыслу при составлении вишлиста. Итак:

Широкие джинсы

Скинни, прощайте! Нет, ну правда, что еще можно подумать, глядя на бесчисленное количество невероятно крутых брюк и джинсов свободного кроя, из которых не вылезают все самые модные девушки планеты. У этих моделей есть неоспоримый плюс: расслабленность и неформальность. Плюс отсыл к семидесятым. Но если даже абстрагироваться от нового сезона, есть еще причины, по которым стоит обратить на такую модель внимание. Скинни у вас точно есть, и, положа руку на сердце, они всегда будут в моде, а вот широченные джинсы не проживут и нескольких сезонов, зато доставят массу удовольствия и в каком-то смысле новые ощущения. И по секрету: эти джинсы делают талию тонкой, а ноги — длинными. Как тут остаться равнодушной?

Street style

Желтые наряды

Все мы знаем, что самый модный цвет сезона — ультрафиолет. Но у нас есть другая информация: желтый — главный цвет весны. С ним легко восполнить острую нехватку витамина D, устроив гардеробу настоящую цветотерапию. Тем более этот сочный оттенок в почете у дизайнеров, а значит, в новых коллекциях будет чем поживиться. Осталось выбрать оттенок, который вам не надоест через два часа, и считайте, весна состоялась!

Street style

Цветные колготки

Представляем, как вы уже закатили глаза. Наличие ярких колготок в наряде многие воспринимают как повод отправиться к психотерапевту. Масла в огонь добавляли и добавляют стилисты с убеждением, что колготки могут быть исключительно черными, а все остальное, особенно цветное, — моветон. Но новый сезон диктует свои правила. Как вы к этому отнесетесь — решайте. Но не списывайте со счетов синие, красные, белые колготки. Думаем, что «пережить» этот тренд будет как минимум весело!

Street style

Берет

Официально заявляем: больше никаких кепок, шляп, бейсболок, бини вам носить не придется. Отныне наряжаемся как настоящая парижанка. А какой ее главный аксессуар? Конечно, берет! Он обладает неоспоримой магией (спасибо, Франция!). Он романтичный, богемный, в то же время сдержанный и демократичный. Практически каждая икона стиля в разное время появлялась на публике в этом головном уборе, менялся только способ его носить. Натягивать на лоб, оставить набекрень или «прикреплять» к одному уху — сегодня все способы хороши.

Street style

Миди-юбки

Еще одно громкое заявление: миди — длина года. Эра мини-юбок, кажется, подходит к концу (без шуток). Ни одна неделя моды не прошла без тотального переодевания даже самых юных модниц в юбки длиной ниже колена. Они актуальны в любой ситуации и при любой погоде. Подходят для повседневных и вечерних выходов. Да и украшают девушек с любыми пропорциями. Одни плюсы! Кроме того, правда, что их сегодня бесчисленное количество. Придется либо как следует потратиться, либо мучительно выбирать.

Street style

Леопардовое пальто

Простите, но именно эта верхняя одежда — хит нового сезона. Не знаем, кого винить — дизайнеров или Кейт Мосс , которая на днях была замечена в Париже в пальто с анималистичным рисунком. «Леопард» всегда возвращается, и за это мы его очень любим. И на эту любовь не могут по-настоящему повлиять ни безразмерные тренчи, ни дерзкие короткие бомберы. Вечная элегантность, в которой меняется только подача, а суть остается неизменной.

Street style

Ботильоны на крошечном каблуке

It-girls Нью-Йорка, Милана и Парижа выбирают остроносую обувь на миниатюрном каблуке. Шумиха продолжается уже не первый сезон, да и конца и края не видно. Кому-то эта обувь может показаться чересчур чудаковатой и даже удлиняющей стопу, но разве настоящая модница чего-то боится? Отправляемся на поиски своей идеальной «странной» пары — сейчас самое время, пока не разобрали наиболее хитовые модели.

Street style