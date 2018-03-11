Юбка-карандаш: как подобрать и с чем носить

Самая удачная юбка для полных женщин — карандаш. Рассказываем, как ее выбрать и с чем носить.

Фасон

Конечно, универсальной остается юбка-карандаш стандартного кроя длиной до колена или ниже него. Но для разнообразия можно примерить модели с запахом или асимметричным подолом. Если ткань будет в клетку или полоску, то диагональные линии визуально вытянут и сузят силуэт. Комбинировать лучше с однотонными топами, которые стоит завязать узлом сбоку или спереди, и босоножками на платформе.

Юбки с баской визуально сделают талию тоньше, но они не подойдут пышным женщинам с типом фигуры «яблоко». Баска может быть контрастной или выполненной в том же цвете, что и юбка. Сочетается с неброским монохромным верхом и лодочками. Более молодежный вариант — короткий топ с надписью. Материал

Общая рекомендация по поводу материала: натуральные ткани с примесью синтетических волокон. Исключительно натуральные не подойдут, потому что они довольно быстро теряют привлекательный внешний вид, образовывая складки и заломы. Синтетика, в свою очередь, дешевит и не всегда приятна к телу. Для стиля casual идеально подойдет джинсовая юбка-карандаш темно-синего цвета. Акцентом в образе может стать яркий кардиган, туфли или босоножки T-strap. Гипюровая юбка в дуэте с шелковой блузой и лодочками поможет создать праздничный наряд. В этих случаях важна длина: ниже колена.

Кожаная юбка будет уместной в черно-белых луках с блузами с длинными рукавами и круглым вырезом. Центром образа, как бы странно это ни звучало, должно быть лицо: макияж с акцентом на глаза или очки оригинальной формы.

Для похода в клуб или на концерт можно надеть юбку, расшитую пайетками. Лучше, если это будет черный или глубокий синий цвет. Яркие тона добавят объемов. Лонгслив или топ нейтральных оттенков, черная обувь на каблуке и небольшой клатч дополнят аутфит. Цвет

Самый многофункциональный цвет, конечно, черный. Главное здесь — учитывать качество материала. Без черной юбки-карандаша не обойтись в офисном стиле. Белая или серая футболка или рубашка, бежевая обувь, кожаный бомбер или косуха — современный образ деловой женщины.

Актуальными для работы будут и комбинации с блузами в тонкую полоску или мелкий горох, более яркой верхней одеждой и сумкой.

Дополнительно талию можно подчеркнуть блузой с баской и тонким поясом. Пояс и платок сочного цвета разбавят унылый образ.

Белая юбка-карандаш тоже эффектно смотрится на полных девушках, если ее правильно носить. Подходят только модели ниже колена, сочетаются они с белой обувью на каблуке, блузами или джемперами нежных тонов и крупными украшениями.

Если к ахроматичным цветам душа не лежит, на помощь придут бордовый и темно-зеленый. Первый особенно гармонично смотрится с бежевым и пепельно-розовым, второй — с горчичным и миндальным. Также такая юбка может иметь вставки из других тканей, молний. Выигрышными для фигуры будут продольные элементы. Принт

Модный в этом сезоне хищный принт будет уместным и на юбках-карандашах для полных женщин. Подол должен наполовину или полностью закрывать колено. Черная или бежевая обувь, легкая однотонная блуза или блуза с аскотом и жакет будут наиболее удачно выглядеть в компании с животным принтом.

Клетка — еще один тренд весны 2018 года. На фигуре plus size хорошо работает черно-белая гусиная лапка, мелкая или крупная клетка. Прекрасно сочетается с кардиганом. Кстати, если вы решили надеть вещь, которую нельзя заправить в юбку, то талию нужно подчеркнуть ремнем.

Также хорошо в гардероб впишется узкая или широкая черно-белая полоска. Предпочтение стоит отдать горизонтальной, так как велика вероятность того, что вертикальная «разъедется» на бедрах. Такую юбку можно носить и со свитером, и с топом, и с блузой. Завершит образ аккуратная сумочка и крупный браслет.

Узор или этнический принт придадут образу особого шарма. Важно, чтобы ткань не натягивалась, а узор не деформировался. Так что советуем выбирать модели посвободнее. Гармоничнее всего будет выглядеть блуза в тон одного элемента принта (именно элемента) с длинным рукавом и V-образным вырезом.