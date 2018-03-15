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Сайт WMJ.ru и Rambler.ru провели fashion-бранч в рамках Недели моды
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Сайт WMJ.ru и Rambler.ru провели fashion-бранч в рамках Недели моды 

Lenta.ru 15 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Сайт WMJ.ru совместно с Rambler.ru уже во второй раз провели fashion-бранч в рамках традиционной Недели моды в Москве, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
На public talk сбрались звездные гости и партнеры Mercedes-Benz Fashion Week Russia. В этот раз приглашенным спикером стала стилист и телеведущая Лина Дембикова с темой «Мода — это суровый бизнес. Подводные камни индустрии и возможности для карьеры».
На Mercedes Benz Fashion Week Russia дизайнер Слава Зайцев провел последний в своей карьере показ мод.
Показ коллекции осень-зима 2018-2019 был приурочен к 80-летию Зайцева. Он совместил его со специальным ретроспективным шоу. По словам модельера, он не собирается завершать карьеру, но устраивать сезонные показы больше не будет.
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