Сайт WMJ.ru и Rambler.ru провели fashion-бранч в рамках Недели моды

Сайт WMJ.ru совместно с Rambler.ru уже во второй раз провели fashion-бранч в рамках традиционной Недели моды в Москве, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

На public talk сбрались звездные гости и партнеры Mercedes-Benz Fashion Week Russia. В этот раз приглашенным спикером стала стилист и телеведущая Лина Дембикова с темой «Мода — это суровый бизнес. Подводные камни индустрии и возможности для карьеры».

На Mercedes Benz Fashion Week Russia дизайнер Слава Зайцев провел последний в своей карьере показ мод.

Показ коллекции осень-зима 2018-2019 был приурочен к 80-летию Зайцева. Он совместил его со специальным ретроспективным шоу. По словам модельера, он не собирается завершать карьеру, но устраивать сезонные показы больше не будет.