Парижский шик и передовые технологии в новых лукбуках российских и украинских дизайнеров

LITKOVSKAYA

На этой неделе закончилась Неделя моды в Париже, на которой свою осенне-зимнюю коллекцию презентовал бренд LITKOVSKAYA. В своей новой линейке Лилия Литковская размышляет об образе мексиканской художницы Фриды Кало . О том, как она через одежду транслировала силу своего характера, о глубине ее взглядов и чувстве стиля. «В каждой эпохе есть женщина, которая определяет ее и во многом символизирует. Для меня Фрида Кало — воплощение не одной лишь вехи во времени, она — само воплощение ценностей LITKOVSKAYA», — поделилась Лилия. Образ Кало находит свое отражение в платьях, пальто, юбках, шарфах и палантинах.

Portal

Весенне-летняя коллекция бренда Portal вдохновлена простотой и изяществом графичных линий в архитектуре, естественными и гармоничными изгибами растений и человеческого тела. В линейке преобладают пастельные цвета, но встречаются и ярко-красный, фуксия и металлик. Графичные каблуки, вставки из фактурной кожи, мех и бархат участвуют в создании уникальных моделей обуви, в которых хочется отправиться на прогулку прямо сейчас.

Katerina Rutman

Еще одна коллекция, вдохновленная улицами Парижа от дизайнера Katerina Rutman, снятая на улицах столицы Франции. Вечерние платья и костюмы, расшитые цветными пайетками — проявление истинного парижского шика. Коллекция и съемка стали настоящим воплощением любовный истории, только на этот раз любви к естественной красоте женского тела.

Ushatava

Алиса Ушакова и Нино Шаматава дополнили свою весенне-летнюю коллекцию новыми моделями. Брючные костюмы, платья и юбки с запахом, жакеты с накладными плечами и брюки с широкими штанинами — вот, что мы будем носить этой весной!

Trusbox.ru Российский бренд нижнего белья и проект Trendmind создали совместную линейку женских трусиков по дизайну искусственного интеллекта. Дизайн нижнего белья был создан нейронной сетью Trendmind. Цель проекта — показать, что искусственный интеллект способен выполнять творческие задачи, в том числе создавать дизайн одежды. Получились 6 пар очень удобных и симпатичных трусиков.