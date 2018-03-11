Все дело в сексе: в чем секрет успеха бренда М·А·С?

Всемирно известная канадская марка профессиональной косметики М·А·С не любит очевидно красивые лица, поддерживает трансгендеров и пропагандирует безопасный секс. Эта компания-новатор всегда за смелость решений. В сезоне-2018 М·А·С с Джереми Скоттом , креативным директором Mosсhino, ностальгируют по яркой эпохе восьмидесятых и предлагают необычные упаковки косметики в виде магнитофона, кассеты и CD-диска.

Какие еще идеи вели бренд к вершине славы?

Решили сделать красивым любое лицо

Вы не увидите в рекламной кампании М·А·С супермоделей или девушек с классической внешностью. Работать с безупречностью скучно! Красивые лица не являются ориентиром для бренда — его идеология построена на том, чтобы сделать красивым любое лицо.

В восьмидесятые и девяностые годы, когда косметические гиганты Maybelline и Estee Lauder задавали тон рекламными роликами с участием известных красавиц, маркетологи М·А·С пошли другим путем. Они предложили Мадонне использовать их рубиновую помаду в своих фотосессиях. Благодаря ее образу блондинки с ярко-красными губами и короткой стрижкой популярность М·А·С стала расти как на дрожжах.

Обложка альбома Мадонны You can dance

Стали открыто говорить о безопасном сексе

Ариана Гранде

Даже после удачного хода с Мадонной креативная верхушка марки понимала, что просто быть смелой компанией недостаточно. Если бренд намерен попасть в категорию А, нужно формировать громкую, но положительную репутацию.

Поразительные рекламные кампании и неожиданные коллаборации — это о М·А·С. Во время запуска помады Viva Glam в 1994 году представители бренда раздавали презервативы с целью повышения осведомленности о безопасном сексе.

Сделали ставку на чудаков​

Ру Пол Знаменитый Ру Пол, главное лицо американского ЛГБТ-сообщества, в девяностых годах стал амбассадором бренда М·А·С. Официальные фотоснимки с его изображением — в алых лаковых ботфортах, корсете и шортиках — произвели эффект ядерной бомбы. Несколько старейших универмагов США отказались продавать косметику столь радикально настроенного бренда.

Но популярность марки взлетела до небес. В том же 1994 году Estee Lauder приобрела контрольный пакет акций. И, похоже, до сих пор не разочарована приобретением.

Начали поддерживать трансгендеров

М·А·С рушит все границы и условности. Компания пошла дальше концепции бренда для всех возрастов и стала маркой косметики для всех рас. А сегодня ее идея строится на поддержке трансгендеров.

Сериал «Поза» (More Than T)

Инструменты влияния в этой сфере — сотрудничество с Кейтлин Дженнер, отцом семейства Кардашьян, который недавно сменил пол, и финансирование производства сериала «Поза» — о нью-йоркских секс-меньшинствах с трансгендер-активистом Сайлесом Ховардом в качестве продюсера проекта.

Организовали профессиональный бьюти-шоп Компания постоянно старается выйти за бьюти-рамки косметического бренда. Первый магазин М·А·С был открыт на родине бренда в Торонто в середине восьмидесятых. Он стал иллюстрацией нестандартного мышления и новаторства его создателей. Магазин представлял собой не привычное пространство с прилавками для розничной торговли, а место профессионального общения визажистов — где продают, творят и обмениваются опытом.

Создали библиотеку собственных цветов

Серьезное отношение к бренду и к бьюти-индустрии М·А·С показывает даже в деталях. Внутри бренда стоит запрет на перезапуск любого цвета в том же самом виде, в котором он был произведен. Если выпуск оттенка прекращен, дать ему вторую жизнь уже не получится.

Певица и модельер Келли Осборн во время сотрудничества с М·А·С попросила переименовать под себя розовые тени. Девушке не отказали, но продукт вошел в библиотеку созданных оттенков компании в новом цвете и с другой текстурой. Индивидуальность марки и верность собственным идеалам — залог успеха бренда.

Сделали ставку на восьмидесятые в сезоне-2018

Для коллаборации «М·А·С и Джереми Скотт» восьмидесятые ассоциируются с агрессивной яркостью макияжа, дерзкими начесами, стереомагнитофоном на плече и эксцентричными нарядами с подплечниками. Джереми Скотт вдохновляется музыкой, и свежую коллекцию М·А·С он оформил в стиле своей музы. Палетка теней загримирована под бумбокс, а кассета и СD-диск с надписями фломастером прячут внутри палитру помад и всепобеждающую троицу «бронзер-хайлайтер-румяна».

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