Где попробовать ароматы Le Gemme Bvlagri?

Чем примечательны ароматы и кому они точно понравятся? Рассказываем про новую точку на бьюти-карте столицы.

На прошлой неделе в магазине Articoli в ГУМе открылся рай для настоящих ценителей изысканной парфюмерии — корнер Bvlagri, в котором представлена вся линейка ароматов Le Gemme.

Коллекция ароматов вдохновлена драгоценными камнями, которые стали знаковыми в украшениях модного дома:аметистом, цитрином, лунным камнем, перидотом, розовым турмалином и бирюзой.

Эти камни удачно нашли сочетание своих граней в редких нотах парфюмерии. А изысканные флаконы ароматов напоминают драгоценные сосуды, которые использовали древние римляне для перевозки ценностей. Вдохновится и найти свой уникальный аромат смогут не только девушки: дом Bvlagri создал ароматы и для мужчин, инспирируя образ наследника империй в современности. Сапфир, гранат, янтарь, малахит, оникс и тигровый глаз олицетворяют трофеи, которые победитель хранит как гордость за совершенные победы. А ноты парфюмов придают уверенность в себе и гордость его обладателю.