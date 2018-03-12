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Весенняя палитра: 6 самых необычных сочетаний сезона
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Весенняя палитра: 6 самых необычных сочетаний сезона 

BurdaStyle.ru 12 марта 2018
Фото: BurdaStyle.ru
Весна время экспериментов, поэтому если вы в поиске свежих и нестандартных идей, наша палитра непременно вдохновит вас!

1. Ванильный + мятный

Прохладное и освежающее, словно стаканчик мороженого, сочетание несмотря на кажущуюся простоту и неяркость будет притягивать к себе все взгляды. От него так и веет юностью, беззаботностью и весенней мечтательностью!
Учитывая, что оттенки светлые и маркие, такому комплекту, возможно, придется подождать, пока установится теплая и сухая погода, но оно того стоит.

2. Розовый + оранжевый

Нестандартная комбинация деликатной нежности розового и энергичности оранжевого. Если вы выберете яркие оттенки этих цветов, сногсшибательный эффект гарантирован, но в более приглушенном, «припыленном» варианте сочетание получается изысканным, но не напористым.

3. Фуксия + лавандовый

Еще один отличный пример того, как активный насыщенный цвет можно дополнить пастельными нотами. Отлично подойдет тем, кто не боится быть в центре внимания (все-таки, фуксию сложно не заметить), но предпочитает смягчить эффект.

4. Желтый + синий

Насыщенный цвет календулы и приглушенная лазурь дают на выходе невероятно броское сочетание, которое так и искрится энергетикой.

5. Лососевый + зеленый

Нежный лососевый цвет представляет собой оттенок розового с мягким оранжевым подтоном, и, на первый взгляд, зеленый, тем более такой глубокий и прохладный оттенок хвои, ему не компания! Но на самом деле они прекрасно уравновешивают друг друга.

6. Красный + небесно-голубой

Пожалуй, одно из самых необычных сочетаний: сочный доминирующий алый, кажется, совершенно затмевает голубой, но самая первая ассоциация при взгляде на такую комбинацию свежая пышная роза на фоне летнего неба.
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