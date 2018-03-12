С какой обувью носить джинсы: пять правил комбинирования

С какой обувью носить джинсы: пять правил

Если вам надоело банальное сочетание джинсов и кроссовок, тогда вам пригодится наша подборка. С какой обувью носить бойфренды

Эти джинсы напоминают мужские, они с довольно низкой посадкой и свободными штанинами. Модель дает возможность играть на контрасте, например, сочетать их с трендовыми белыми ботильонами или ботильонами-носками с цветочным принтом. С первыми стильно будет смотреться белая футболка и пиджак мужского кроя, а со вторыми — свитер в тон одного из элементов принта.

Более опытные модницы могут пойти еще дальше и комбинировать бойфренды с обувью в мужском стиле, например, с брогами. Важно комплексное сочетание вещей. Отлично, если броги будут выполнены в черном цвете, а не коричневом или пастельном. Носить их стоит с подчеркнуто женственными цветами (розовый, персиковый), фасонами (блузы с глубоким декольте) и принтами (цветочный рисунок или горох).

Не менее эффектно смотрятся армейские ботинки с грубой подошвой или платформой. Такой маскулинный низ разбавят белая или черно-белая шуба и сумка-тоут.

Для теплой погоды подойдут изящные черные босоножки на каблуке или замшевые балетки с заостренным мыском (закругленный вышел из моды). В таком комплекте выгодно будут смотреться жакет или топ сложного и даже вычурного кроя в клетку виши.

Сочетаются с бойфрендами и кроссовки, и обувь в спортивном стиле. Но опять же, важно не потерять сексуальность в таком наряде. Короткая блуза с запахом и декольте или оригинально завязанный красный, оранжевый или желтый шарф должны стать центром образа. С какой обувью носить mom jeans

Mom jeans — удобные джинсы с завышенной талией и со слегка зауженными штанинами из плотного или тонкого денима. С ними комбинируется функциональная обувь, например, лоферы. Неброский стильный ансамбль поможет создать белая или черная блуза, рубашка или футболка.

Особого шика хрупким девушкам придадут массивные кроссовки в дуэте с черным кроп-топом в бельевом стиле. Интересным будет и аутфит с оксфордами или дерби и блузой сложного фасона. Надо запомнить правило: обувь принтованая — верх монохромный, и наоборт.

Если хочется подчеркнуть свою хрупкость, то mom jeans отлично сыграют свою роль в союзе с шелковой лаконичной блузой и лодочками.

Дополнительной опцией станут мюли в бежевом или коричневом цвете, а также босоножки с металлическим блеском в комплекте с ярким свитером оверсайз.

Также стоит примерить ботильоны: лакированные бордовые модели или ультрамодные золотые. Они удачно дополнят образ с джинсами и контрастной рубашкой с аскотом или водолазкой и шубой.

С какой обувью носить скинни

Лоферы — безошибочное сочетание со скинни. Подойдут и лакированные модели, и модели с полосатой платформой и различными украшениями. Хорошо впишется в образ прямоугольная сумочка через плечо и стилизованный бомбер: джинсовый или расшитый пайетками.

Броги на платформе и обувь в спортивном стиле будут незаменимы для стиля casual. С ними можно смело носить одежду оверсайз, вязаные вещи, джинсовку или косуху.

Замшевые ботильоны с бахромой или без тоже актуальны со скинни. Звезды стритстайла комбинируют их с тонкими парками и кофтами из мохера.

С какой обувью носить укороченные прямые джинсы

Беспроигрышный вариант — прямые джинсы и обувь в спортивном стиле. Желательно, чтобы она была белого цвета и на платформе. Чтобы избежать унылого образа, нужно удачно подобрать верх. Это может быть укороченный твидовый жакет и водолазка или замшевый жакет с бахромой. Одним словом, приветствуется любая игра с фактурами и тканями.

По-новому проявят себя белые конверсы с джинсами и пальто модного цвета. Ботильоны на устойчивом каблуке и дизайнерская рубашка также создадут неповторимый образ. С какой обувью носить кюлоты

Особенность кюлотов — широкие штанины, которые напоминают юбку, и длина, которая варьируется от середины колена до середины голени. Модели с декоративными строчками носят с удобными кроссовками и обтягивающими футболками или с мюли и total denim look.

Модели без лишнего декора сочетают, как правило, с черно-белыми полосатыми майками или футболками, а в качестве обуви выбирают либо контрастные босоножки на каблуке, либо сандалии. Советуем присмотреться к биркенштокам. Это ортопедические сандалии, которые появились благодаря немецкому обувщику Конраду Биркенштоку.