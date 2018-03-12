В Липецке устроят модный показ в научной библиотеке

В Липецкой областной научной библиотеке пройдет очередной «Модный уикенд».

Событие назначено на 24-25 марта и посвящено столетию библиотеки.

24 марта пройдут показы коллекций липецких дизайнеров с участием Театра мод и детской студии «Екатерины». Также гостей ждет книжная коллекция от научной библиотеки и демонстрация новых тенденций в прическах и макияже от лучших стилистов города.

25 марта на площадке пройдут лекции и мастер-классы, посвящённые красоте и моде от городских экспертов.

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