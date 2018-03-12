Ксения Бородина прокомментировала свою беременность

Ксения призналась, что случайно узнала из новостей Инстаграма, что ее вечерний наряд активно обсуждается в Интернете, а поклонники приняли небольшой живот девушки за признак беременности. «Так может определимся, худая надоело, давай уже хоть пару кг набери или все-таки толстушка с животом», — иронично заметила Бородина.

Ксения отметила, что в настоящее время она довольна своей физической формой, над которой долго и упорно работала в спортивном зале. «На этом фото пришлось втянуть свой 7 месячный живот», — пошутила звезда.

Фанаты внимательно рассмотрели новый снимок и заверили телеведущую в том, что она выглядит очень хорошо, а неожиданный «живот» могу появиться из-за не слишком удачного фасона платья, неправильного освещения или позы, которую девушка приняла для фото.