Ещё
Ксения Бородина прокомментировала свою беременность
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ксения Бородина прокомментировала свою беременность 

Russianshowbiz.info 12 марта 2018
Фото: Russianshowbiz.info
Ксения призналась, что случайно узнала из новостей Инстаграма, что ее вечерний наряд активно обсуждается в Интернете, а поклонники приняли небольшой живот девушки за признак беременности. «Так может определимся, худая надоело, давай уже хоть пару кг набери или все-таки толстушка с животом», — иронично заметила Бородина.
Ксения отметила, что в настоящее время она довольна своей физической формой, над которой долго и упорно работала в спортивном зале. «На этом фото пришлось втянуть свой 7 месячный живот», — пошутила звезда.
Фанаты внимательно рассмотрели новый снимок и заверили телеведущую в том, что она выглядит очень хорошо, а неожиданный «живот» могу появиться из-за не слишком удачного фасона платья, неправильного освещения или позы, которую девушка приняла для фото.
Russianshowbiz.info: последние новости
Модель Victoria's Sicret поправилась и не жалеет об этом Екатерина Варнава восхитила фанатов большой грудью Кети Топурия похвасталась гардеробом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность23
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело80
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой21
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников38
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение