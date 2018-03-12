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Opening Ceremony посвятили коллекцию Микки Маусу
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Opening Ceremony посвятили коллекцию Микки Маусу 

The Blueprint 12 марта 2018
Фото: The Blueprint
Как и сообщалось ранее, Opening Ceremony провели показ новой коллекции вне расписания недель моды и к тому же выбрали неожиданную локацию — Диснейленд в Калифорнии. Оказалось, это решение было связано с темой самой коллекции — она была целиком посвящена Микки Маусу. Изображения знаменитого персонажа появились на одежде и сумках, платья и блузы обзавелись «ушами» — круглыми накладками на плечах, а украшения тоже повторяли силуэт Микки.
Ранее «мышиную» коллекцию выпустил бренд Coach, но его коллекция посвящалась Минни Маус.
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