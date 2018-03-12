Opening Ceremony посвятили коллекцию Микки Маусу

Как и сообщалось ранее, Opening Ceremony провели показ новой коллекции вне расписания недель моды и к тому же выбрали неожиданную локацию — Диснейленд в Калифорнии. Оказалось, это решение было связано с темой самой коллекции — она была целиком посвящена Микки Маусу. Изображения знаменитого персонажа появились на одежде и сумках, платья и блузы обзавелись «ушами» — круглыми накладками на плечах, а украшения тоже повторяли силуэт Микки.

Ранее «мышиную» коллекцию выпустил бренд Coach, но его коллекция посвящалась Минни Маус.