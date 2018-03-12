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Меган Фокс снялась в рекламе нижнего белья Fredericks (весна-лето 2018)
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Меган Фокс снялась в рекламе нижнего белья Fredericks (весна-лето 2018) 

Попкорн News 12 марта 2018
Фото: Попкорн News
Звезда «Трансформеров» Меган Фокс продолжает сотрудничество с брендом нижнего белья Frederick’s of Hollywood: актриса снялась в рекламной кампании новой коллекции сезона весна-лето 2018. Новые кадры рекламной кампании с участием Меган:
попкорнnews
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