Умер Юбер де Живанши 

Французский модельер Юбер де Живанши скончался в возрасте 91 года.
Об этом сообщает ТАСС.
Де Живанши родился в 1927 году, обучался в Школе изящных искусств в Париже, а затем основал собственный модный дом Givenchy, который до сих пор носит его имя. Живанши вошел в историю моды как создатель «маленького черного платья». Он одевал таких икон стиля как актрису Одри Хепберн и бывшую первую леди США Жаклин Кеннеди.
Согласно распространённому во французских СМИ коммюнике близких модельера, он умер во сне 10 марта. Похороны пройдут в очень узком кругу, передает РИА Новости.
В заявлении близких отмечает, что «вместо цветов и венков де Живанши предпочёл бы пожертвование в UNICEF».