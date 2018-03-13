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Умер Юбер де Живанши
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Умер Юбер де Живанши 

BFM.RU 13 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Французский модельер Юбер де Живанши скончался в возрасте 91 года.
Об этом сообщает ТАСС.
Де Живанши родился в 1927 году, обучался в Школе изящных искусств в Париже, а затем основал собственный модный дом Givenchy, который до сих пор носит его имя. Живанши вошел в историю моды как создатель «маленького черного платья». Он одевал таких икон стиля как актрису Одри Хепберн и бывшую первую леди США Жаклин Кеннеди.
Согласно распространённому во французских СМИ коммюнике близких модельера, он умер во сне 10 марта. Похороны пройдут в очень узком кругу, передает РИА Новости.
В заявлении близких отмечает, что «вместо цветов и венков де Живанши предпочёл бы пожертвование в UNICEF».
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