Ещё
20-летняя Кайли Дженнер показала коллекцию баснословно дорогих сумок
Далее:
Читайте также:
Ещё

20-летняя Кайли Дженнер показала коллекцию баснословно дорогих сумок 

Passion.ru 13 марта 2018
Фото: Passion.ru
20-летняя Кайли Дженнер, младшая сестра Ким Кардашьян, известна как модель и успешная бизнес-леди. Помады под ее брендом стали крайне популярны и принесли ей немалый доход, который звезда, кажется, потратила исключительно на обувь и сумки. По крайней мере, так может показаться любому, кто заглянет в гардеробную звезды. С недавних пор шанс увидеть девичьи богатства модели может увидеть каждый. Или, скорее, каждая.
На полках — сумки Chanel, Hermes, Gucci, Louis Vuitton, Dior.
Легендарные Birkin — любимые сумки девушки, которых она собрала целую коллекцию — стоят от 500 тысяч.
А вы любите сумки?
Фото: globallookpress, instagram
Passion.ru: последние новости
Кейт Миддлтон очаровала образом для Дня Святого Патрика Пугачева в провокационном мини, Судзиловская в блестящем топе и другие звезды на закрытии Недели моды в Москве Сетка в стразах с золотыми сосками, платье-«елка» и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность10
Пугачева произвела фурор на показе Гуляева21
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело75
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой17
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение