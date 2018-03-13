Вязаные кардиганы: какие выбрать и с чем носить

Кардиган очень удобен и практичен, и он сочетается с большинством вещей в любом гардеробе. WMJ.ru рад представить твоему вниманию 15 крутых и модных моделей, которые будут в тренде этой весной!

Существует большое количество моделей разной длины и из разного материала, вследствие этого их можно носить круглогодично. Короткий вязаный кардиган идеально смотрится с платьем или юбкой, главное — не выбирай кардиган с капюшоном. Юбку можно заменить джинсами, идеально сидящими на фигуре, добавить кроп-топ или футболку и туфли на высоком каблуке.

Длинный кардиган, кстати, способен скрыть недостатки твоей фигуры, а модель оверсайз отлично подойдет худым девушкам и подчеркнет их хрупкость. Модель из трикотажа лучше всего носить летом, а еще его можно сочетать с платьем из шерсти. Для теплой погоды подойдет аутфит из длинного кардигана, футболки или майки нейтрального цвета и свободного кроя и джинсовые шорты. Обувь при этом может быть любой, так что дай волю своему воображению.

Под однотонный кардиган идеально подойдет футболка или топ в горизонтальную полоску. Модели с принтами, декорациями и яркими цветами лучше всего носить с более спокойным нижним слоем одежды.

Черный кардиган будет актуален всегда, бордовый идеально подойдет для офиса, вязаный кардиган нежного бежевого цвета отлично смотрится с шелковым платьем. Модель белого цвета будет выигрышно сочетаться с серым платьем.

Прохладными весенними вечерами кардиганы крупной вязки способны заменить пальто, их даже называют кардикоат. Советуем обратить внимание на модели в стиле колор-блок, такие будут актуальны еще не один сезон.