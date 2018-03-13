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Как у Мелании Трамп: супруг подарил Анне Нетребко дорогое платье
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Как у Мелании Трамп: супруг подарил Анне Нетребко дорогое платье 

Eva.ru 13 марта 2018
Фото: Eva.ru
Накануне 46-летняя оперная прима Анна Нетребко была настолько очарована подарком, который преподнес ей супруг, 40-летний Юсиф Эйвазов, что решила рассказать об этом своим поклонникам. Презент оказался роскошным платьем-кимоно от Gucci со вставками розового меха.
Видимо, вся прелесть этой изысканной вещи с восточным орнаментом и разрезом состояла в том, что именно в таком же наряде блистала жена президента США Дональда Трампа Мелания во время визита в Китай в ноябре 2017 года. Анна Нетребко опубликовала в Инстаграме фотографию первой примерки своего платья и написала слова благодарности своему мужу: «Спасибо, моя любовь Юсиф Эйвазов, за это прекрасное платье».
Подписчики осыпали Анну комплиментами, а также похвалили ее супруга. Однако некоторые заметили, что такое платье все же лучше сидело на первой леди США: «Очень красивое платье! Шикарно смотритесь» «Ваш супруг разбирается в подборе нарядов» «Красавица! Вам идут абсолютно все наряды! „У Вас королевская осанка. Вы статная, словно белая березонька!“ „Шикарная Богиня! Очень свежо выглядите“ „А мне это платье больше нравилось на Мелании Трамп“ „Платье лучше сидит на более стройных фигурах“.
Напомним, Анна Нетребко и азербайджанский тенор Юсиф Эйвазов поженились больше двух лет назад. Супруги живут в Вене, там же и состоялась их роскошная свадьба. До этого Анна была в отношениях с певцом из Уругвая Эрвином Шроттом, от которых в 2008 году родился сын Тьяго Аруа.
Кстати, Анна Нетребко недавно была возмущена тем, какие огромные деньги пришлось заплатить людям, чтобы прийти на ее концерт с Юсифом Эйвазовым в Москве. И даже пригрозила больше не приезжать, если цена билетов не снизится.
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