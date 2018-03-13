Белая королева: наряд Меган Маркл произвел фурор

Будущая принцесса выбрала необыкновенно стильный и роскошный наряд специально для празднования Дня Содружества Британии.

Меган Маркл продолжает удивлять модных экспертов своими безупречными выходами в свет. Кажется, на ее фоне меркнет даже признанная икона Кейт Миддлтон

На днях будущую принцессу и действующую видели на праздновании Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве. Для появления на публике Меган выбрала белоснежное приталенное пальто от британского дизайнера Amanda Wakeley, выполненное в минималистичном стиле. Кстати, оно обошлось будущей жене принца Гарри всего в тысячу евро, что по королевским меркам — сущие копейки. Под пальто Меган надела лаконичное темно-синее платье этого же бренда. Комплект удачно дополнили синие лодочки Manolo Blahnik, сумка Mulberry и белый берет Stephen Jones. Кстати, шляпник Стивен Джонс делал также головные уборы для «феминистской» весенне-летней коллекции Christian Dior. Из-за выбора шляпки некоторые фэшн-эксперты решили, что таким образом Маркл решила продемонстрировать миру свои взгляды на феминизм.

Для этого же мероприятия Кейт Миддлтон, которая находится на седьмом месяце беременности, выбрала темно-синий наряд свободного кроя и точно такие же лодочки на шпильке. Образ завершала широкополая шляпа.

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