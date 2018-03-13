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Gucci и Элтон Джон выпустили капсульную коллекцию
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Gucci и Элтон Джон выпустили капсульную коллекцию 

Fancy Journal 13 марта 2018
Фото: Fancy Journal
В своем официальном Инстаграм-аккаунте итальянский модный Дом анонсировал выход новой капсульной коллекции, созданной совместно с Элтоном Джоном.
В линейку Gucci Elton John вошли две модели сумок, футболка и свитшот с принтами, повторяющими обложку сингла «Levon», выпущенного музыкантом в 1971 году.
Автором изображения, украсившего изделия из капсулы, выступил мадридский художник Игнаси Монреаль, не в первый раз сотрудничающий с Gucci. Вещи из лимитированной серии уже доступны для предзаказа на официальном сайте бренда. Ценовой диапазон изделий: $550 — $3 600.
Напомним, ранее Элтон Джон объявил о завершении музыкальной карьеры сразу после окончания трехлетнего прощального тура, который начнется сентябре 2018 года. Тогда же стало известно, что костюмы для музыканта разработает Алессандро Микеле, креативный директор Gucci.
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