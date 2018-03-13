Gucci и Элтон Джон выпустили капсульную коллекцию

В своем официальном Инстаграм-аккаунте итальянский модный Дом анонсировал выход новой капсульной коллекции, созданной совместно с Элтоном Джоном

В линейку Gucci Elton John вошли две модели сумок, футболка и свитшот с принтами, повторяющими обложку сингла «Levon», выпущенного музыкантом в 1971 году.

Автором изображения, украсившего изделия из капсулы, выступил мадридский художник Игнаси Монреаль, не в первый раз сотрудничающий с Gucci. Вещи из лимитированной серии уже доступны для предзаказа на официальном сайте бренда. Ценовой диапазон изделий: $550 — $3 600.

Напомним, ранее Элтон Джон объявил о завершении музыкальной карьеры сразу после окончания трехлетнего прощального тура, который начнется сентябре 2018 года. Тогда же стало известно, что костюмы для музыканта разработает Алессандро Микеле, креативный директор Gucci.