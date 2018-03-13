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Лучшие украшения с Недели моды в Париже
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Лучшие украшения с Недели моды в Париже 

Sunmag 13 марта 2018
Фото: pixabay.com
Неделя моды в Париже завершила марафон показов длиною почти в месяц. Все это время мы с интересом отслеживали, каким украшениям симпатизируют дизайнеры в своих коллекциях будущего сезона осень-зима 2018.
Результат вышел вполне предсказуемым: кто-то из дизайнеров пытается «изобрести велосипед» и придумать что-то новое, а кто-то интерпретирует тенденции прошлых сезонов на свой лад, чтобы заставить нас поверить в то, что занятные прикладные идеи должны уж точно продержаться дольше, чем один сезон. Но решать, как всегда, нам, зрителям, а точнее будущим покупателям!

V-образное колье

Если вам нравится стиль хиппи, даже не вздумайте пересматривать всю новую коллекцию Christian Dior целиком — захочется решительно все! И да, в ней есть наши давнишние фавориты — тонкие изящные двойные колье из цепочек с геометрическими фигурами и символами.

Браслеты в качестве манжетов

Новый дизайнер Chloé Наташа Рамсей-Леви явно увлеклась деталями: на сумках появились цветочные монограммы, на колготках — логотип марки, на платьях и обуви — декоративные шнурки и ленты. Но наше внимание приковал трюк с браслетами: дизайнер использовала их как декоративные манжеты на блузках с пышными рукавами. Значит, берем по два!

Украшения с изображениями животных

А какое у вас тотемное животное? В ювелирных коллекциях мы уже повидали слонов, собак, оленей и все виды диких кошек, а у Altuzarra подсмотрели невиданного роскошного зверя — смесь боевой лошади и морского конька (а дальше уже ассоциации пусть рождает ваше воображение!).

Асимметричные сережки

В мире сережек который сезон царит вечное неравноправие: то одна серьга, и крупная; то много крошечных и на одном ухе; то серьги-«сестры», где одна продолжает другую. У Elie Saab мы обнаружили как раз пример последней комбинации. И присмотритесь, как мило смотрится подводка на глазах тон в тон жемчужинам на сережках.

Цепи и цепочки

Модный дом Versace распространяет логоманию на все свои подшефные бренды, и молодежный Versus не исключение. Обратите внимание, какой «салат» из цепей и цепочек сотворили стилисты. После такого трудно сомневаться, что тенденции из 90-х не вернутся в ближайшее время…

Прически с заколками

Последний раз вы делали прическу с боковым пробором и заколками в 10-м или 11-м классе? А вот стилисты показа Rochas практикуют такие «укладки отличниц» и на больших девочках с вполне себе взрослыми ансамблями — длинными пальто, строгими костюмами и сапогами «под рептилию».

Мужские браслеты из кожи

Несправедливо в отчетах о тенденциях с недель моды игнорировать мужчин, тем более что сами дизайнеры их не упускают из вида. Например, как Энтони Ваккарелло для Saint Laurent, который включил мужские образы с костюмами в женский показ и вновь заставил нас задуматься — не присвоить ли нам их кожаные браслеты?!
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