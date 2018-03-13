Девять вещей, которые 40-летние стильные женщины делают каждый день

Готовят образ с вечера

Чтобы выглядеть неотразимо, стильные женщины накануне выбирают, что наденут на следующий день. Более того, они гладят все, что нужно погладить, чистят все, что нужно почистить, тоже вечером. Все это делается для того, чтобы утром не носиться по дому в панике и уберечь себя от лишних стрессов, которые пагубно влияют на кожу.

Выбирают обувь

Стильные женщины каждый день меняют обувь не только для того, чтобы дать ей полностью восстановиться и высохнуть, но и чтобы выглядеть разнообразно. Для 40-летних модниц существует негласное правило: обувь должна быть ярким акцентом в образе и первой бросаться в глаза. Она не примелькается, если будет подобрана под каждый конкретный лук.

Рекомендуем приобрести бежевые, черные и вишневые лодочки (под деловые костюмы), лакированные лоферы оттенка бургунди и бутылочного стекла (для города), броги пастельных тонов и дезерты (для теплого межсезонья), ботильоны нескольких цветов и ковбойские сапоги (для холодного межсезонья). Для длительных прогулок и шопинга понадобится пара белой обуви в спортивном стиле.

Ухаживают за обувью

Замшевую обувь чистят специальной щеткой и мыльным раствором с добавлением нашатырного спирта, затем покрывают водоотталкивающим средством.

Лакированную кожу смазывают глицерином или вазелином, чтобы предотвратить растрескивание от перепадов температур. Ее натирают до блеска мягкой тряпочкой и хранят исключительно в тканевом мешочке.

Кожаную обувь моют мыльной водой, смазывают кремом и полируют шерстяной тряпочкой.

Не выходят из дома без сумки

К 40 годам в арсенале настоящих ценителей прекрасного найдется несколько добротных сумок разного размера. Это сумка-багет (сочетается с жакетами и джинсами), клатч или ристлет (подходит для вечерних выходов), сумка-седло (уместна в ансамблях и с пальто, и с легкими платьями), сумка-почтальон (необходима, чтобы носить на работу бумаги), сумка-трапеция (потребуется, когда вам нужно взять с собой много вещей).

Если культовые модели вы себе позволить не можете, то лучше выбрать качественную вещь малоизвестного бренда, но не покупать подделку.

Помнят об украшениях

Они любят драгоценности и при этом не выглядят как витрина ювелирного магазина. Чтобы придерживаться меры, достаточно следовать простому правилу: украшать только одну зону (запястья и пальцы или голову и шею). Стильные женщины после 40 регулярно пополняют коллекцию часов: модели с яркими ремешками разбавят любой образ.

Меняют очки

Женщины, которые следят за своим здоровьем, знают, что после 40 начинаются возрастные изменения зрения, а именно потеря способности фокусироваться на близких предметах. Этот природный процесс нуждается в корректировке с помощью очков. Неверно подобранная оправа часто добавляет возраста. Стильные женщины никогда не выберут оправу коричневого цвета. Идеальными будут полупрозрачные оправы оттенков драгоценных камней (изумрудный, янтарный, рубиновый).

Коллекционируют платки

Да, в прямом смысле этого слова. Шелковые и хлопковые, монохромные и принтованные, большие и маленькие — все это собрано в шкафу у стильной сорокалетней женщины. Оригинально завязанный аксессуар украсит любой образ. Для деловых луков лучше выбрать аккуратный шелковый платок, а для холодной весны подойдет палантин. Приятная новость: в выборе цветовой гаммы нет никаких ограничений.

Соблюдают баланс

Многие женщины выглядят в 40 так, будто им 23, поэтому могут себе позволить и глубокое декольте, и длину мини, и высокий каблук. Но только не все сразу (это моветон в любом возрасте). Если платье с декольте, то оно должно быть длиной до середины колена и хотя бы с рукавом три четверти. В качестве обуви подойдут туфли с каблуком высотой четыре сантиметра. Мини-юбки будут гармонично смотреться в ансамблях с длинными пальто, а шпильки — с деловыми свободными брюками и рубашками мужского кроя.

Прислушиваются к модным блогерам

Модницы регулярно следят за социальными сетями и блогами людей, знающих толк в трендах, смотрят видео и читают статьи модных блогеров 40+, берут идеи стилистов на вооружение. Зрелые женщины не стараются доказать всему миру, что обладают врожденным чувством стиля и не нуждаются в советах. Они умеют фильтровать и выбирать полезное из большого потока информации.

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