Пустить стрелу: встречайте новый тренд макияжа глаз

В прошлом году мы видели белые, неоновые, неровные и многоцветные стрелки. А теперь подхватывайте главный бьюти-тренд 2018 года — стрелки из звезд. Этот тренд пришел не с мировых подиумов, а из Инстаграма. Именно там начался флешмоб с различными вариантами стрелок из крошечных клеящихся звездочек. И лишь после этого тренд подхватили и профессиональные визажисты. Конечно, ежедневно клеить такие стрелочки-звезды очень муторно, да и в офис с подобным макияжем не появишься. А вот для вечеринки — вполне достойный вариант!