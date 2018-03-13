Ещё
Пустить стрелу: встречайте новый тренд макияжа глаз
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пустить стрелу: встречайте новый тренд макияжа глаз 

WomanHit.ru 13 марта 2018
Фото: WomanHit.ru
В прошлом году мы видели белые, неоновые, неровные и многоцветные стрелки. А теперь подхватывайте главный бьюти-тренд 2018 года — стрелки из звезд. Этот тренд пришел не с мировых подиумов, а из Инстаграма. Именно там начался флешмоб с различными вариантами стрелок из крошечных клеящихся звездочек. И лишь после этого тренд подхватили и профессиональные визажисты. Конечно, ежедневно клеить такие стрелочки-звезды очень муторно, да и в офис с подобным макияжем не появишься. А вот для вечеринки — вполне достойный вариант!
WomanHit.ru: последние новости
Versace отказывается от использования натурального меха «Перебор»: Анита Цой «случайно» оделась как Бейонсе Добавить красок: яркие бьюти-новинки марта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность12
Пугачева произвела фурор на показе Гуляева22
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело75
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой18
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение