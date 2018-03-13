Рукава фонарики, гипертрофированные плечи и другие тренды 80-ых на показе Julia Dalakian 

Главным трендом на осенний сезон, видимо, будут рукава-фонарики, острые плечи в стиле 80-ых и легкие рюши из тонкой ткани. Особенно нам запомнились худи и кожаные жилеты с капюшонами. Дизайнер удивила публику шерстяными гетрами в сочетании с босоножками на блочном каблуке и головными повязками. В вечерних платьях преобладали металлик и глубокие декольте. Еще больше новостей, видеопоказов и звездных хроник, а также прямую трансляцию с подиума смотри на нашем специальном проекте и оставайся в тренде! Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Текст: Дарья Солодовникова Фото: Екатерина Ширинкина/WMJ.ru Видео: Ксения Боенкова/WMJ.ru