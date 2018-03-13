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Худи и пальто с пэчворком: новая коллекция DOKUCHAEVA
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Худи и пальто с пэчворком: новая коллекция DOKUCHAEVA 

Собака 13 марта 2018
Фото: Собака
Финалист нашего конкурса «Новые имена в дизайне-2016» и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Анастасия Докучаева выступила на Mercedes-Benz Fashion Week Russia с новой коллекцией. В ней дизайнер вновь переиграла любимые восточные мотивы, на этот раз замешав национальный костюм с футуристичными элементами и стейтмент-аксессуарами.
Мужское кимоно Настя перевязала «автомобильным» ремнем, пальто с восточным узором стилизовала футбольными гольфами, на костюмы свободного кроя надела кроп-топ, а каждый лук дополнила флуоресцентной повязкой, спущенной на уровень глаз.
Из других характерных черт future fashion — металлизированные перчатки, комбинезоны, будто отлитые из жидкого металла, и сумки-шопперы в пол (что? да!).
Для тех, кто не любит думать над сложными сочетаниями и наслаивать бадлон, костюм и коктейльное платье, дизайнер придумала «акцентные» вещи — например, носки с надписями «Disco», «Queen», «Only» и «Look at me» и брендированную толстовку DOKUCHAEVA Lights, оформленную в стилистике сигаретных пачек.
Такие элементы точно сделают образ заметным — даже без их сочетания с юбкой из перьев, синим оверсайз-пиджаком, двубортным пальто с заниженной талией и розовым мужским костюмом.
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