Худи и пальто с пэчворком: новая коллекция DOKUCHAEVA 

Финалист нашего конкурса «Новые имена в дизайне-2016» и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Анастасия Докучаева выступила на Mercedes-Benz Fashion Week Russia с новой коллекцией. В ней дизайнер вновь переиграла любимые восточные мотивы, на этот раз замешав национальный костюм с футуристичными элементами и стейтмент-аксессуарами.

Мужское кимоно Настя перевязала «автомобильным» ремнем, пальто с восточным узором стилизовала футбольными гольфами, на костюмы свободного кроя надела кроп-топ, а каждый лук дополнила флуоресцентной повязкой, спущенной на уровень глаз.

Из других характерных черт future fashion — металлизированные перчатки, комбинезоны, будто отлитые из жидкого металла, и сумки-шопперы в пол (что? да!).

Для тех, кто не любит думать над сложными сочетаниями и наслаивать бадлон, костюм и коктейльное платье, дизайнер придумала «акцентные» вещи — например, носки с надписями «Disco», «Queen», «Only» и « Look at me » и брендированную толстовку DOKUCHAEVA Lights, оформленную в стилистике сигаретных пачек.