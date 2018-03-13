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Пожирающие людей куртки стали фэшн-мемом месяца
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«Куртки-людоеды» стали мемом 

Рамблер 13 марта 2018
Фото: instagram.com
Джинсовая куртка японского бренда visvim стала главным мемом мира моды, сообщает Highsnobiety.
Куртка, созданная дизайнером visvim Хироки Накамурой, стоит шесть тысяч долларов, сделана из необработанного японского денима и является объемной версией пиджака под названием Social Sculpture из весенне-летней коллекции visvim нынешнего года.
Количество курток, которые станет возможным приобрести, будет ограничено, а единственным доступным размером будет XXXXL.
Представитель канадской ритейл-компании Haven описал куртку как «смелый экспонат, желанный для коллекционера».
Пользователи соцсетей уже отреагировали на новость, опубликовав множество кадров людей в обычных куртках, увеличенных до гигантских размеров при помощи графического редактора.
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