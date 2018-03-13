Пожирающие людей куртки стали фэшн-мемом месяца

«Куртки-людоеды» стали мемом

Джинсовая куртка японского бренда visvim стала главным мемом мира моды, сообщает Highsnobiety.

Куртка, созданная дизайнером visvim Хироки Накамурой, стоит шесть тысяч долларов, сделана из необработанного японского денима и является объемной версией пиджака под названием Social Sculpture из весенне-летней коллекции visvim нынешнего года.

Количество курток, которые станет возможным приобрести, будет ограничено, а единственным доступным размером будет XXXXL.

Представитель канадской ритейл-компании Haven описал куртку как «смелый экспонат, желанный для коллекционера».

Пользователи соцсетей уже отреагировали на новость, опубликовав множество кадров людей в обычных куртках, увеличенных до гигантских размеров при помощи графического редактора.