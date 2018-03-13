Покупка недели: резиновые сапоги Burberry, которые выдержат любую непогоду

Лучше бы зима не кончалась, думаем мы, перепрыгивая весенние лужи. Сапоги с евромехом, как и любые непрактичные ботинки, теперь можно отложить в сторону — дождь и снегогрязь требуют тяжелой артиллерии. Подмога пришла в Петербург из Лондона, где осадки сыпятся с неба чуть ли не ежедневно: консервативный бренд Burberry выпустил функциональные резиновые сапоги, разрисовав их фломастером (несмываемым!) и украсив фирменной пряжкой. Носить их можно с ярким дождевиком или пальто приглушенного цвета, синими джинсами или плиссированной юбкой — несмотря на аутдор-дизайн «вездеходы» подойдут к практически любой одежде.

Стоят сапоги Burberry 19 300 рублей и уже продаются в универмаге ДЛТ. Вместе с остальной весенне-летней коллекцией марки — пальто из лакированной кожи, непромокаемым тренчем и стейтмент-сумками.