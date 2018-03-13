Серябкина забыла надеть лифчик

Певица Ольга Серябкина опубликовала в Инстаграме пару провокационных снимков в полупрозрачном облегающем платье телесного цвета.

Внимание поклонников привлек тот факт, что на одном из кадров отчетливо видно, что девушка сфотографировалась без бюстгальтера.

"Когда по-настоящему влюбляешься, не выбираешь человека по внешним признакам. Мне кажется, тут срабатывают какие-то другие энергетические штуки", — рассказала подписчикам звезда.

Девушка призналась, что ее «сезоном влюбленности» является осень, несмотря на то, что у многих людей влюбленность чаще наступает весной, как по расписанию. Ольга попросила поклонников рассказать, у кого такой сезон наступает «классически» весной, а также попросила фанатов поделиться, как они готовятся к возможной встрече со своей судьбой, если они еще не нашли пару.