Слишком много наготы: Дженнифер Лоуренс надела нескромный наряд от Dior

Дженнифер Лоуренс Фото: Stephen LOCK/globallookpress.com Дженнифер представила свой новый фильм «Красный воробей»: 27-летняя голливудская звезда исполнила роль русской балерины, променявшей пуанты и сцену на службу в российской разведке. А точнее, ставшую «медовой ловушкой», завлекающей в свои сети доверчивых иностранных шпионов. Комментарий эксперта:

Cтилист-имиджмейкер Юлия Климова*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Модный дом Dior делает действительно роскошные наряды, и это платье — тому пример. Золотистый блеск, волнующаяся при каждом шаге плиссированная юбка, обнаженные плечи… и обнаженное все остальное. Слишком много наготы — если бы вырез был чуть скромнее, и платье, и Дженнифер только бы выиграли. Волосы стоило убрать в пучок.