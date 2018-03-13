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Слишком много наготы: Дженнифер Лоуренс надела нескромный наряд от Dior
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Слишком много наготы: Дженнифер Лоуренс надела нескромный наряд от Dior 

Teleprogramma.pro 13 марта 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Дженнифер Лоуренс Фото: Stephen LOCK/globallookpress.com  Дженнифер представила свой новый фильм «Красный воробей»: 27-летняя голливудская звезда исполнила роль русской балерины, променявшей пуанты и сцену на службу в российской разведке. А точнее, ставшую «медовой ловушкой», завлекающей в свои сети доверчивых иностранных шпионов. Комментарий эксперта:
Cтилист-имиджмейкер Юлия Климова*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Модный дом Dior делает действительно роскошные наряды, и это платье — тому пример. Золотистый блеск, волнующаяся при каждом шаге плиссированная юбка, обнаженные плечи… и обнаженное все остальное. Слишком много наготы — если бы вырез был чуть скромнее, и платье, и Дженнифер только бы выиграли. Волосы стоило убрать в пучок.
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