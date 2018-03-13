«Живот прячете?»: платье Виктории Романец показалось поклонникам странным

Виктория Романец поделилась совместным фотоснимком со своим супругом Антоном Гусевым . Супружеская пара часто выходит вместе в свет, стараясь блистать и выделяться своим стилем. На этот раз Романец не восхитила поклонников очередным платьем, а, напротив, спровоцировала критику в свой адрес.

Платье Виктории показалось пользователям рунета довольно странным. По мнению подписчиков экс-участницы телепроекта «Дом-2», оно нелепо сидит на фигуре Романец, и создается ощущение, что под ним она прячет живот. Подписчики принялись писать свои впечатления в комментариях под снимком, не стесняясь грубо выражаться. По словам комментирующих, иногда Виктория удивляет выбором нарядов, так как её фигура, по их признанию, вовсе далека от идеала. Злопыхатели отметили, что она часто подчеркивает именно свои недостатки, надевая открытые платья. Но на этот раз, как заметили фолловеры, девушка решила сделать наоборот и перестаралась.

Как поведали обитатели Инстаграма, платье выпирает так, будто бы у Виктории большой живот. Они поспешили пошутить на эту тему, затронув и вкусовые предпочтения девушки. Фанаты попросили Романец обратиться к другому стилисту и даже в шутку посоветовали пойти на курсы кройки и шитья, чтобы правильно создавать себе образы самостоятельно. «Живот прячете?» «Деньги есть, вкуса не надо» «Ну вот как можно надеть такое платье, которое сделало вас беременной?» «Платье очень неудачное, на вас смотрится очень нелепо!» «Как ужасно пошито платье… не на вас абсолютно!»

На этом снимке внимание привлекла одна лишь Виктория, оставив своего мужа на заднем плане. А недавно, кстати, она рассказала, как ласково его называет, изрядно удивив подписчиков.