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О самых модных новинках расскажут в библиотеке Данте Алигьери
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О самых модных новинках расскажут в библиотеке Данте Алигьери 

Вестник района Гагаринский 13 марта 2018
Фото: Вестник района Гагаринский
17 марта в 12 часов представительниц прекрасного пола приглашают на открытую лекцию о современной моде.
Наступила весна, и хотя за окном снег, но планировать свой весенний гардероб уже пора. Если вы хотите узнать о том, что сегодня в моде, вас ждут в библиотеке № 183 на открытой лекции «Модные тенденции в женской одежде, весна-лето 2018». Ведущая: педагог-инженер швейного дела Рида Хуснулина. Вход свободный. Адрес библиотеки: ул. Строителей. д. 8., корп. 2. Проезд: до станции метро «Университет», выход в центре зала. Телефон для справок: 8 (495) 938-27-41.
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