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9 идей, как носить сапоги (подсмотрели у Анны Винтур)
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9 идей, как носить сапоги (подсмотрели у Анны Винтур) 

SNCmedia.ru 13 марта 2018
Фото: SNCmedia.ru
Яркий принт
Единственную вещь, которую Анна Винтур любит больше, чем свой легендарный боб и черные очки — это пальто и платья миди. Не изменяет своей традиции главная фигура в мире моды даже в аэропорту. Яркое пальто с цветочным узором и шарф — вот идеальный лук Анны для перелетов.
Клетка
Анна знает толк в трендах. Главный редактор выбрала стильное пальто в клетку с контрастными рукавами. Предлагаем найти модный тренч или жакет свободного кроя и носить их с джинсами или юбкой миди. [news_photo_12]
Анималистичный принт
Еще один тренд в копилке Винтур — змеиная кожа. Англичанка выбрала плащ рыжего цвета. В сочетании с темно-коричневыми сапогами вышел очень крутой образ. Если не найдете такой же, то не отчаивайтесь. Вполне можно заменить плащ на платье с полюбившимся леопардовым принтом. [news_photo_11]
Твид
В лучших традициях Chanel с сапогами до колен будут отлично смотреться вещи из твида. Можно выбрать платье или костюм с юбкой. Главное, делайте все, как у Анны, и будет вам счастье. [news_photo_12]
Кожа
Вещи из кожи — настоящий must have следующей осени. А на весну предлагаем отыскать стильный кожаный плащ или приталенное двубортное пальто. Его можно носить уже сейчас, а актуальным оно останется еще пару сезонов.
Жакет
Сочетать ли его с платьем или брюками — решать вам. Но в ансамбле с сапогами предлагаем отдавать предпочтениям джинсами скинни. Такие Анна, конечно, не носит, но мы ее переубедим!
Пальто Teddy Bear
Даже мисс Винтур не удержалась от моды на культовую вещь зимы — пальто из меха Teddy Bear (искусственного или натурального). Если у вас такого еще нет, то мы не знаем, где вы были. На весну можно найти облегченный вариант в виде укороченной версии или куртки. [news_photo_13]
Платье с цветочным принтом
Эти рыжие сапоги побывали рядом с самой королевой Великобритании. А в пару к ним Анна подобрала платье с цветочным принтом. Нам кажется, это идеальный вариант на весенний сезон. И на встречу с королевскими особами, как выяснилось, в такой наряде отправиться тоже можно. [news_photo_14]
Больше платьев
Ну, конечно, самым идеальным и беспроигрышным вариантом является платье миди. Анна, как видите, в них живет, поэтому мы собрали крутые модели в лучших традициях мисс Винтур на выбор.
Сапоги
Если пример Анны Винтур вас вдохновил и вы готовы отправиться на поиски своей идеальных сапог, то мы подготовили несколько идей, где можно найти себе заветную пару, которая подойдет под все ваши наряды.
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