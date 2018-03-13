9 идей, как носить сапоги (подсмотрели у Анны Винтур)

Яркий принт

Единственную вещь, которую Анна Винтур любит больше, чем свой легендарный боб и черные очки — это пальто и платья миди. Не изменяет своей традиции главная фигура в мире моды даже в аэропорту. Яркое пальто с цветочным узором и шарф — вот идеальный лук Анны для перелетов.

Клетка

Анна знает толк в трендах. Главный редактор выбрала стильное пальто в клетку с контрастными рукавами. Предлагаем найти модный тренч или жакет свободного кроя и носить их с джинсами или юбкой миди. [news_photo_12]

Анималистичный принт

Еще один тренд в копилке Винтур — змеиная кожа. Англичанка выбрала плащ рыжего цвета. В сочетании с темно-коричневыми сапогами вышел очень крутой образ. Если не найдете такой же, то не отчаивайтесь. Вполне можно заменить плащ на платье с полюбившимся леопардовым принтом. [news_photo_11]

Твид

В лучших традициях Chanel с сапогами до колен будут отлично смотреться вещи из твида. Можно выбрать платье или костюм с юбкой. Главное, делайте все, как у Анны, и будет вам счастье. [news_photo_12]

Кожа

Вещи из кожи — настоящий must have следующей осени. А на весну предлагаем отыскать стильный кожаный плащ или приталенное двубортное пальто. Его можно носить уже сейчас, а актуальным оно останется еще пару сезонов.

Жакет

Сочетать ли его с платьем или брюками — решать вам. Но в ансамбле с сапогами предлагаем отдавать предпочтениям джинсами скинни. Такие Анна, конечно, не носит, но мы ее переубедим!

Пальто Teddy Bear

Даже мисс Винтур не удержалась от моды на культовую вещь зимы — пальто из меха Teddy Bear (искусственного или натурального). Если у вас такого еще нет, то мы не знаем, где вы были. На весну можно найти облегченный вариант в виде укороченной версии или куртки. [news_photo_13]

Платье с цветочным принтом

Эти рыжие сапоги побывали рядом с самой королевой Великобритании. А в пару к ним Анна подобрала платье с цветочным принтом. Нам кажется, это идеальный вариант на весенний сезон. И на встречу с королевскими особами, как выяснилось, в такой наряде отправиться тоже можно. [news_photo_14]

Больше платьев

Ну, конечно, самым идеальным и беспроигрышным вариантом является платье миди. Анна, как видите, в них живет, поэтому мы собрали крутые модели в лучших традициях мисс Винтур на выбор.

Сапоги

Если пример Анны Винтур вас вдохновил и вы готовы отправиться на поиски своей идеальных сапог, то мы подготовили несколько идей, где можно найти себе заветную пару, которая подойдет под все ваши наряды.