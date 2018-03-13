Самые модные модели курток весны-2018

Удлиненная куртка

MSGM — SS 18, Sportmax — Fall 18 Удлиненная модель с теплой подкладкой — отличный вариант на раннюю весну, когда зима еще напоминает о себе. Носим удлиненные куртки со светлыми рубашками или с тонкими водолазками. При выборе обуви делаем ставку на грубые ботинки или остроносые ботильоны из мягкой кожи. Бомбер

Ralph Lauren — SS 18, Coach 1941 — SS 18 Одежда американских летчиков сохраняет популярность: на показах Coach, Burberry и Gucci модели демонстрировали сочетание бомберов с узкими черными джинсами, грубыми ботинками и очками-авиаторами. Спортивная женская куртка от Маши Горячевой​, цена: 6 900 руб.

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Телефон: +7 (917) 105-04-06 Сайт: mashagoryacheva.ru Парка

No.21 — SS 18, Kuth — SS 18 Парка выглядит романтично в паре с платьем — в коллекции No.21 оба элемента образа выдержаны в телесных оттенках. Легкую парку при желании можно комбинировать с платьями четких силуэтов или с элементами спортшика (например, тренировочным топом, объемными кроссовками и штанами с лампасами). Чтобы оставаться модной в холодный период, можно приобрести парку в Elena Furs. Модель представлена из меха норки с капюшоном. Парка из меха норки от Elena Furs, цена: 94 600 руб.

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Coach 1941 — SS 18, Balmain — SS 18 Изящное платье с ботфортами или рокерский костюм из коллекций Dior или Tommy Hilfiger — самые актуальные аутфиты этой весны. Первый look покорит своей сексуальностью, второй — дерзким характером. Джинсовка

Off-white — Fall 18, Miu Miu — Fall 16 Джинсовая куртка — одна из примет нашего времени. Выбираем либо укороченный вариант, либо длинный оверсайз. Носить куртку можно абсолютно со всем: от элегантных водолазок до воздушных струящихся платьев. Создаем модный весенний look!

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