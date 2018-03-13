Dior организовали менторскую программу для женщин

Dior продолжают развивать феминистическую повестку, которую задала в своих коллекциях креативный директор бренда Мария Грация Кьюри. На этот раз Dior организовали программу поддержки в учебе для женщин Women@Dior: в ней приняли участие 100 молодых (до 30 лет) сотрудниц бреда и 100 студенток вузов со всего мира, обучающихся по специальностям моды, бизнеса и инженерии. Суть программы в том, что каждая из студентка получила наставницу из числа сотрудниц, которая будет помогать ей в профессиональном развитии. Старт программы был приуорчен к Международному женскому дню и прошел в формате двухдневной конференции в Париже, на которой обсуждались три темы — образование, равноправие и карьерный рост. Участницы посетили ателье кутюрной линии и архивы Dior, а также участвовали в семинарах и круглом столе с руководителями бренда.