У Жизель Бюндхен появилась копия и она уже завоевывает мировой подиум

16-летняя Пола Лакруа только что вышла на мировой подиум и уже завоевала толпы поклонников: обворожительная красавица напомнила модельерам прославленную Жизель Бюндхен в молодости.

Вообще-то, официально Жизель уже закончила карьеру, что не мешает ей время от времени принимать участие в интересных проектах. Пола Лакруа следит за Бюндхен в соцсетях и с удовольствием подчеркивает внешнее сходство со своим кумиром — девушки и в самом деле невероятно похожи.

Пола Лакруа еще только заканчивает школу, попутно появляясь на подиумах в показах знаменитых дизайнеров. Последний раз она вышла на показ Grinko на миланской Неделе Моды.

Юному дарованию прочат большое будущее, а сама Пола мечтает в первую очередь стать одним из новых «ангелов» Victoria’s Secret.

Кстати, сама Жизель Бюндхен только что снялась в довольно провокативной фотосесии прямо в метро.