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У Жизель Бюндхен появилась копия и она уже завоевывает мировой подиум
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У Жизель Бюндхен появилась копия и она уже завоевывает мировой подиум 

Trendymen 13 марта 2018
Фото: Trendymen
16-летняя Пола Лакруа только что вышла на мировой подиум и уже завоевала толпы поклонников: обворожительная красавица напомнила модельерам прославленную Жизель Бюндхен в молодости.
Вообще-то, официально Жизель уже закончила карьеру, что не мешает ей время от времени принимать участие в интересных проектах. Пола Лакруа следит за Бюндхен в соцсетях и с удовольствием подчеркивает внешнее сходство со своим кумиром — девушки и в самом деле невероятно похожи.
Пола Лакруа еще только заканчивает школу, попутно появляясь на подиумах в показах знаменитых дизайнеров. Последний раз она вышла на показ Grinko на миланской Неделе Моды.
Юному дарованию прочат большое будущее, а сама Пола мечтает в первую очередь стать одним из новых «ангелов» Victoria’s Secret.
Кстати, сама Жизель Бюндхен только что снялась в довольно провокативной фотосесии прямо в метро.
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