50 вещей, которые должны быть в гардеробе каждой женщины

Проблему, когда «нечего надеть», исправить не так сложно. Важно всего лишь правильно собрать свой гардероб.

Так уж устроено наше сознание: идя в магазин, мы обычно покупаем вещи, которые уже есть в нашем гардеробе. Мы в них уверены. Это привычно, а потому «не опасно». Это в корне неверно. Обязательно нужно пробовать что-то новое.

Я хочу предложить вам список вещей, наличие которых избавит вас от ежедневной нервотрепки по утрам.

Рубашки, кардиганы и топы

1. Майка «алкоголичка»

2. Базовый черный топ 3. Базовый светлый топ 4. Водолазка

5. Тельняшка

6. Белая блузка

7. Джинсовая рубашка

8. Короткий базовый свитшот

9. Объемный свитер

10. Жилет

11. Кардиган

12. Жакет нейтрального цвета, приталенный

Эти вещи очень удобно комплектуются между собой, позволяя каждый день создавать новый неповторимый образ. Кстати их может быть и больше, но ни в коем случае не меньше.

Платья

13. Платье-рубашка

14. Свободное платье или туника

15. Платье футляр

16. Вечернее платье

17. Шелковое платье-сарафан

Платьев много не бывает. Пусть они будут разными. Учитывайте особенности вашей фигуры и колорита и сочетайте их с жакетом или кардиганом, создавая то романтический, то деловой образ.

18. Мини-юбка

19. Юбка-карандаш

20. Юбка миди

21. Макси-юбка

Такого набора юбок вполне достаточно. Причем вариации «на тему» могут быть любыми. Макси-юбка может быть трикотажной, мини — джинсовой, а третий вариант вообще можете заменить пачкой из тюля. Главное, чтобы все это удачно вписывалось в ваш образ.

Брюки и джинсы

22. Леггинсы

23. Классические синие джинсы

24. Брюки

25. Шорты

С брюками дела обстоят чуть сложнее. О качестве материала я не буду говорить много, важно именно то, как они на вас сидят. Лучше иметь только одни классические прямы брюки и пару джинсов, но таких, чтобы в них ваши ножки были идеальными. На месте брюк могут также оказаться модные сейчас кюлоты или брюки-дудочки.

Верхняя одежда

26. Кожаная куртка

27. Тренчкот

28. Пальто

29. Шуба

Такой набор верхней одежды может круглогодично оградить вас от дождя, снега и ветра. Они никогда не выйдут из моды и подойдут к любому образу.

Аксессуары

30. Шляпа

31. Шарф-снуд

32. Платок

33. Сумка объемная

34. Сумка чрез плечо

35. Клатч

36. Ремень для платьев

37. Ремень для брюк

38. Очки

Аксессуары могут до неузнаваемости изменить вашу внешность и любой предмет гардероба. Ремешок вы можете надеть сверху кардигана или подпоясать платье-тунику. Шляпка не только защитит от солнца, но и придаст загадочность и утонченность. Сумок может быть тоже не много, главное, чтобы вы могли их сочетать с другими вещами.

Обувь

39. Балетки

40. Лодочки

41. Удобные сапоги

42. Ботильоны

43. Удобные ботинки

44. Кеды / слипоны

45. Сандалии

46. Босоножки

47. Туфли без каблука / лоферы

Не экономьте на обуви. Это вложение в гардероб обязательно окупится. В хорошей обуви удобно и комфортно, она служит дольше и требует меньше ухода.

Украшения

48. Колье

49. Набор браслетов

50. Длинные серьги

А вот с украшениями все просто. У вас должно быть что-то для рук: будь то часы, браслеты или красивые кольца, что-то для декольте: лучше выбирать нейтральные, но крупные колье, которые подойдут и к джинсовой рубашке, и к платью-футляр.

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