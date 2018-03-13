Видео-мастеркласс: как сделать дневной макияж

Визажист Зюма Магомедова показала Sobesednik.ru , как легко и быстро сделать дневной макияж.

Если вам кажется, что нет ничего проще, чем сделать дневной макияж, то вы ошибаетесь. С помощью косметики вам нужно создать легкий и светлый образ, при этом не переборщив с темными оттенками и блеском на лице.

Визажист Зюма Магомедова показала, как правильно наносить косметику, какие цвета выбирать и как лучше работать кистью. Так, например, подводить верхние ресницы карандашом нужно до нанесения теней, а хайлайтер вовсе не обязательно использовать только для того, чтобы создать акцент на скулах.

Все лайфхаки вы можете увидеть в нашем новом видео ниже, а больше секретов красоты можно найти в «Красивом „Собеседнике“».