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Видео-мастеркласс: как сделать дневной макияж
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Видео-мастеркласс: как сделать дневной макияж 

ИД «Собеседник» 13 марта 2018
Визажист Зюма Магомедова показала Sobesednik.ru, как легко и быстро сделать дневной макияж.
Если вам кажется, что нет ничего проще, чем сделать дневной макияж, то вы ошибаетесь. С помощью косметики вам нужно создать легкий и светлый образ, при этом не переборщив с темными оттенками и блеском на лице.
Визажист Зюма Магомедова показала, как правильно наносить косметику, какие цвета выбирать и как лучше работать кистью. Так, например, подводить верхние ресницы карандашом нужно до нанесения теней, а хайлайтер вовсе не обязательно использовать только для того, чтобы создать акцент на скулах.
Все лайфхаки вы можете увидеть в нашем новом видео ниже, а больше секретов красоты можно найти в «Красивом „Собеседнике“».
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