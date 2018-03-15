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«Гордон в юбке»: фанаты не поняли наряд Юли Барановской
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«Гордон в юбке»: фанаты не поняли наряд Юли Барановской 

Eva.ru 15 марта 2018
Фото: Eva.ru
Юлия Барановская, будучи телеведущей, часто является заложником образа, созданного для нее стилистами проектов. И хотя зачастую их труды смотрятся достойно, некоторые комплекты крайне смущают поклонников.
Юлия Барановская часто мелькает на экранах телевизоров, принимая участие в таких передачах, как «Модный приговор» и «Мужское/женское». И хотя для съемочной площадки ее нарядом целиком и полностью занимаются стилисты, некоторый их выбор кажется поклонникам нелепым и совершенно неподходящим для такой женщины, как Барановская. Так, ее недавний наряд на «Модном приговоре» был признан бесформенным балахоном, не исключением стал и последний выход звезды в передаче «Мужское/женское».
Синяя водолазка с цветочными мотивами, строгая синяя юбка, а также модные красные туфли на шпильке — казалось бы, современный и актуальный образ, был раскритикован публикой сети за излишнюю строгость. Вероятно, свое влияние внесло и строгое выражение лица Барановской, которая полностью вошла в образ согласно своему амплуа наряда.
Как бы то ни было, однако верные почитатели были огорчены неудачным комплектом, справедливо отметив, что Юлия больше похожа на учительницу, чем на стильную и модную теледиву. «Какая вы тут строгая!» «Наряд не по возрасту» «Вы просто Гордон в юбке» «Цвет настроения синий?» «Ну что за мода сейчас, вы такая красивая, а эта бабская водолазка всё закрывает и только портит» «Как строгая учительница, брр, вы не такая!» «Строгий синий чулок, простите»
Также некоторые отметили, что подобная строгость и сдержанность не соответствует возрасту Барановской. Особенно учитывая, что без макияжа Юлия кажется еще совсем девчонкой, несмотря на наличие троих детей.
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