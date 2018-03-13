12 главных трендов женской моды сезона осень-зима 2018/19

Мы посмотрели все новые осенне-зимние шоу и выделили главные тренды: камбэк 80-х, ностальгия по вестернам, злоупотребление пластиком и апогей феминизма.

80-е Только мы заразились любовью к 2000-м и скупили все бархатные резинки для волос и платья а-ля Пэрис Хилтон , как мода снова сделала круг и вернула тренд на 1980-е. Miu Miu пролоббировали прически в стиле Синди Лопер , Marc Jacobs соединили широкополые шляпы и мешковатые пальто, Philosophy di Lorenzo Serafini напомнили о джинсовом тотал-луке, а Saint Laurent выпустили несколько версий фирменных пиджаков, которые в 80-х популяризировала фэшн-икона Грейс Джонс

Безразмерные вещи

Пока сторонницы бодипозитива выступают за обнажение всех частей тела, большая часть дизайнеров, наоборот, побуждает их прятать. На смену подчеркнутой сексуальности и обтягивающих форм пришли безразмерные куртки и тренчи, напоминающие палатки для кемпинга. Носить — на голое тело, сочетая с панамой, галошами и огромной сумкой, вдохновляться — показами Dries Van Noten, Dior и Balenciaga, пропагандирующих свободу и полный релакс.

Гобелен

Арт+фэшн приобрел новые формы: теперь мы будем носить на себе не портреты художников или модные инсталляции, а гобелены — старинные безворсовые ковры с сюжетным рисунком. Да, мы не шутим: Dolce & Gabbana сделали из них юбки, Off-White — боди-корсеты, Mary Katrantzou — платья на кожаных лямках, а Kenzo — пальто с меховой оторочкой и шедеврами художника Анри Руссо

Фем-плечи

Феминизм тоже видоизменился: футболок с протестным призывом становится меньше, а пиджаков с огромными плечами больше. Все как предсказывала историк моды и наш колумнист Мэган Виртанен: «Образы широкоплечих теток, которые куда-то тащат огромные баулы можно считать предвестниками будущего — они демонстрируют нам силу женщины, равной противоположному полу во всем. Она точно так же может клепать подводные лодки или же подписывать многомиллионные контракты, да и ширина ее плеч равняется мужской».

Подчеркнутая асимметрия

А вот небрежность в образе передается из сезона в сезон: дизайнеры шьют две куртки разных цветов и фактур и соединяют их в одну, имеющую больше шансов стать хитом коллекции. Потенциальных претендентов на солд-аут мы нашли у Marni, Gucci и японского бренда Sacai, но асимметричную вещь можно сделать и в домашних условиях.

Голубой цвет

Фиолетовый, названный главным оттенком этого года по версии института цвета Pantone, встречался на подиуме нечасто. Его место в основной гамме следующей осени занял нежно-голубой, окрасивший платья Valentino, костюмы Roksanda, широкие сапоги Off-White и люрексовые комплекты Chloé.

Пэчворк

Техника лоскутного шитья впервые появилась еще в 16 веке и долго время считалась признаком бедности: из-за дефицита тканей и невозможности купить новую одежду женщинам приходилось делать наряды из старой. Сейчас материалы для пэчворка производят специально, а наряды из лоскутов появляются в коллекциях мировых марок: Dior сочетает их с резиновыми сапогами и однотонной фуражкой, Dolce & Gabbana уравновешивает хип-хоп стилистикой, а Versace дополняют брендированной футболкой и черным корсетом.

Дикий, дикий Запад

Пока кинокритики чествуют «Большую маленькую ложь» и «Рассказ служанки», подиум восхваляет сериал «Мир Дикого Запада»: Isabel Marant выпустил меховые пиджаки с бахромой, MSGM — кожаные брюки со строчкой, а Versace — наглухо застегнутые джинсовки с клепками. Но самая модная вещь с Недель моды (которая уже вошла в обиход) — казаки. Надеваем их с узкими джинсами и оверсайз-рубашкой и выходим так в любую погоду.

Пластик

Мы уже писали, что природные катаклизмы влияют на моду не меньше политики. Тенденция на пластиковые вещи, которые началась уже в этом сезоне и спасает нас от дождя, слякоти и снегогрязи, продолжилась в коллекциях Balmain, John Galliano, Each x Other и Maison Margiela.

Принты-портреты

Мерч трансформировался из футболок с названием любимой группы и куртки с цитатой из плейлиста в кутюрные платья с принтами-портретами. Vetements фанатеют от Мэрилина Мэнсона , Paul & Joe от «больших глаз» Маргарет Кин, Gucci от инфантильных аниме-девушек, а Christopher Kane от героев пособия «Радость занятий любовью».

Сумки-медальоны

Сумки, в которые можно поместить ноутбук, десять нарядов для Ибицы и экипировку для покорения Эвереста, сменились маленькими (крошечными!) клатчами. Для безопасности бренды предлагают вешать их прямо на шею — как красивые функциональные медальоны.

Массивные кроссовки

С революционного показа Chanel , легализовавшего кроссовки в одном луке с кутюрными платьями, прошло четыре года. За это время мы научились носить спортивную обувь вместе с black-tie костюмами, летними сарафанами и шелковыми юбками в пол. Новый уровень стайлинга — массивные кроссовки-вездеходы, которые появились у House of Holland, Balenciaga, Versace и Gucci. Теперь они — центральный элемент образа, под который нужно подбирать всю остальную одежду.

Фото: vogue.com