Знаковые творения Юбера Живанши

12 марта скончался Юбер Живанши, любимый дизайнер и друг Одри Хепберн Жаклин Кеннеди , последний представитель старой школы парижской моды. Коллекции Юбера Живанши синоним французской элегантности, простоты и женственности. Сегодня мы вспоминаем, самые знаковые творения великого кутюрье.

Свою первую коллекцию Юбер Живанши представил в 1952 году.

Ему было всего 25 лет, и на тот момент Живанши являлся самым молодым кутюрье Парижа. Среди представленных на суд публики вещей была легендарная блузка «Беттина», на создание которой Юбера вдохновила его муза, французская модель Беттина Грациани.

Знакомство и сотрудничество с другим гением моды, Кристобалем Баленсиагой, подарило миру культовое платье-мешок. Такой фасонплатья был создан в противовес устоявшейся моде на модель «песочные часы». Как говорил сам Живанши, на создание такого платья его вдохновило экспериментальное современное искусство, которое постоянно ищет новые формы, переступая через границы традиционных норм.

@c_mbfv

Дружба, по словам Юбера Живанши, была одной из главныхпричин его успеха. Актриса Одри Хепберн оставалась подругой и музой Живанши до самой своей смерти. В нарядах Живанши Одри появляется в картине «Сабрина», самым главным из которых стало белое платье, расшитое узорами из черного шелка.

Фильм получил статуэтку «Оскар» в номинации «лучшие костюмы», но досталась она голливудскому костюмеру Эдит Хед, которая сшила для главной героини всего одно платье, но все же решила не говорить о причастности Юбера Живанши к ленте. Не было имени кутюрье и в титрах, но это не помешало Хепберн и Живанши остаться друзьями и продолжить сотрудничество.

@alliancefrancaisechandigarh

Для фильма «Забавная Мордашка» Живанши создал красноеплатье, в котором Одри Хепберн появляется на экране буквально на несколько секунд. Впрочем, маленький хронометраж не помешал платью стать культовым, а Живанши получить «Оскар» за лучшие костюмы. Правда, разделить его пришлось всес той же Эдит Хед.

В картине «Завтрак у Тиффани» Хепберн появляется в«маленьком черном платье», создание которого также принадлежит Юберу Живанши.

@versatille

Эта модель стала эталоном классического вечернего платья. Одри Хепберн вдохновила кутюрье не только на созданиеодежды. Ей Живанши посвятил аромат «L’Interdit» — непосредственный, как сама Хепберн и героини её фильмов.

Жаклин Кеннеди также была подругой и почитательницей талантаЮбера Живанши. Живанши создал гардероб первой леди для поездки во Францию, где самым ярким моментом стало длинное платье с расшитым верхом.