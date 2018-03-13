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Знаковые творения Юбера Живанши
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Знаковые творения Юбера Живанши 

Fraufluger.ru 13 марта 2018
Фото: pixabay.com
12 марта скончался Юбер Живанши, любимый дизайнер и друг Одри Хепберн и Жаклин Кеннеди, последний представитель старой школы парижской моды. Коллекции Юбера Живанши синоним французской элегантности, простоты и женственности. Сегодня мы вспоминаем, самые знаковые творения великого кутюрье.
Свою первую коллекцию Юбер Живанши представил в 1952 году.
Ему было всего 25 лет, и на тот момент Живанши являлся самым молодым кутюрье Парижа. Среди представленных на суд публики вещей была легендарная блузка «Беттина», на создание которой Юбера вдохновила его муза, французская модель Беттина Грациани.
Знакомство и сотрудничество с другим гением моды, Кристобалем Баленсиагой, подарило миру культовое платье-мешок. Такой фасонплатья был создан в противовес устоявшейся моде на модель «песочные часы». Как говорил сам Живанши, на создание такого платья его вдохновило экспериментальное современное искусство, которое постоянно ищет новые формы, переступая через границы традиционных норм.
@c_mbfv
Дружба, по словам Юбера Живанши, была одной из главныхпричин его успеха. Актриса Одри Хепберн оставалась подругой и музой Живанши до самой своей смерти. В нарядах Живанши Одри появляется в картине «Сабрина», самым главным из которых стало белое платье, расшитое узорами из черного шелка.
Фильм получил статуэтку «Оскар» в номинации «лучшие костюмы», но досталась она голливудскому костюмеру Эдит Хед, которая сшила для главной героини всего одно платье, но все же решила не говорить о причастности Юбера Живанши к ленте. Не было имени кутюрье и в титрах, но это не помешало Хепберн и Живанши остаться друзьями и продолжить сотрудничество.
@alliancefrancaisechandigarh
Для фильма «Забавная Мордашка» Живанши создал красноеплатье, в котором Одри Хепберн появляется на экране буквально на несколько секунд. Впрочем, маленький хронометраж не помешал платью стать культовым, а Живанши получить «Оскар» за лучшие костюмы. Правда, разделить его пришлось всес той же Эдит Хед.
В картине «Завтрак у Тиффани» Хепберн появляется в«маленьком черном платье», создание которого также принадлежит Юберу Живанши.
@versatille
Эта модель стала эталоном классического вечернего платья. Одри Хепберн вдохновила кутюрье не только на созданиеодежды. Ей Живанши посвятил аромат «L’Interdit» — непосредственный, как сама Хепберн и героини её фильмов.
Жаклин Кеннеди также была подругой и почитательницей талантаЮбера Живанши. Живанши создал гардероб первой леди для поездки во Францию, где самым ярким моментом стало длинное платье с расшитым верхом.
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