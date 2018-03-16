10 трендов с Недели моды MBFW Russia: Тринити‑стайл, меха и многослойность

Свои осенне-зимние коллекции 2018/2019 представили более ста российских и зарубежных дизайнеров, среди них кутюрье Вячеслав Зайцев , который открыл Неделю моды своим последним показом, а также Bella Potemkina, Yasya Minochkina, Julia Dalakian, Alexandr Rogov, Igor Gulyaev и другие. Обозреватель РИАМО посмотрела показы MBFW Russia и узнала главные тренды предстоящего осенне-зимнего сезона.

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Гобелены

MBFW Russia открыл легендарный российский дизайнер Вячеслав Зайцев, который посвятил коллекцию «Истоки 2» русскому народному творчеству, но в новом прочтении. Мужчины ходили по подиуму в рубахах и шортах в сочетании с кроссовками, а девушки — в гобеленовых пальто и жаккардовых бомберах с ботфортами. Также были представлены излюбленные модели модельера — тулупы, сарафаны и тюрбаны.

Гобелены, золотая отделка расцветок и оборки были также представлены на мировых неделях моды (Kenzo, Christian Dior, Lacoste).

Зайцев, отметивший в этом году 80-летний юбилей, сообщил, что больше не будет устраивать шоу на подиумах, но карьеру прекращать не собирается.

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Закрытые лица

Казахстанские дизайнеры на MBFW Russia представили свое видение роскоши. Большинство моделей дизайнеров Dinara Satzhan, Naiyl Baikuchukov, Ye. s Couture by Yegana Sadyxova и Di Siitova выходили на подиум в вечерних платьях, расшитых пайетками или стразами.

Также в коллекции бренда Ye. s Couture by Yegana Sadyxova главным аксессуаром стали маски для лица, которые мелькали на мировых подиумах в коллекциях haute couture еще в прошлом году (Christian Dior, Maison Margiela). Правда, надеть такие можно разве что на бал.

Более гуманный вариант этого тренда — шапки балаклавы и капоры, закрывающие большую часть лица (Gucci, Calvin Klein и пр.), что актуально для затянувшейся зимы в Москве.

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Узкие очки

Молодая московская марка Arut MSCW сделала ставку на винил, блестки и узкие очки, смешав в своей коллекции 70-е и 90-е.

Футуристические очки, как у героев «Матрицы», уже были заявлены в коллекциях весна — лето 2018 у Louis Vuitton , Stella McCartney, Miu Miu, но, судя по мировым неделям моды, уходить из гардеробов модников так быстро не собираются.

В коллекции дизайнера Арута узкие очки сочетаются с виниловым плащом, прямо как у Тринити. На прошедших неделях моды «Тринити-стайл» представили Alexander Wang, Roberto Cavalli и пр.

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Инопланетный стиль

Фото 31-32-33-34 пресс-служба MBFW Russia

Футуризм из сезона в сезон показывают не только на мировых подиумах (Balmain, Calvin Klein, Chanel , Valentino и др.), но и на MBFW Russia. Пластик, пленку и упаковку в прошлом сезоне на MBFW Russia представляла петербургский дизайнер Юлия Косяк. Осенне-зимнюю коллекцию 2018/2019 в инопланетном стиле представили сразу несколько российских дизайнеров: Art Fashion, SNEZHANA.NYC, Atelier B by Gala B и Anastasia Dokuchaeva.

Бренд SNEZHANA.NYC представил на подиуме виниловые куртки и плащи, металлизированные брючные костюмы и футуристические платья, а дизайнер бренда Atelier B by Gala B и вовсе одела моделей в пластиковые косынки, которые сочетаются с платьями в викторианском стиле — с оборками, подчеркнутой талией, поясами и открытыми плечами.

У дизайнера Anastasia Dokuchaeva модели выглядели, совсем как с другой планеты — в серебряных костюмах и плащах, подпоясанные словно ремнем безопасности.

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Лаконичность

Минимализм, лаконичность и комфорт каждый сезон пытаются отстаивать мировые дизайнеры. На MBFW такую установку сделали бренд MERÉ, который представил дебютную коллекцию, и KHAN by Kristina Minnikhanova, которая представила коллекцию, вдохновенную «Черным квадратом» Малевича.

Если MERÉ показали жакеты, тренчи, брюки, блузы и пальто в нюдовом, белом и черном цветах, которые можно сочетать между собой, как угодно, то Kristina Minnikhanova вообще не стала выходить за пределы черного подобно именитому японскому дизайнеру Yoji Yamamoto.

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«Дикий принт»

Леопардовый принт уже несколько сезонов не является чем-то постыдным. На мировых неделях моды в этом году его снова продемонстрировали Max Mara, Kenzo, Calvin Klein и другие дизайнеры.

На MBFW «звериные» коллекции представили российские дизайнеры Igor Gulyaev, Yasya Minochkina, Rich Mnisi и пр.

Игорь Гуляев в своей коллекции «Тo be continued» в леопарде представил пончо, манишки, платья и пальто.

Yasya Minochkina показала, что «звериный» принт может быть не дерзким, а элегантным. Ее модели выходили в струящихся платьях с «диким» принтом, в длинных плащах, имитирующих кожу питона, а также в куртках в сочетании с юбкой или брюками под питона.

Нарочитая многослойность

Одеться, как капуста, уже который сезон предлагает Artem Shumov. В сезоне осень-зима 2018/2019 он предлагает носить сразу несколько слоев верхней одежды — короткие куртки и длинные кардиганы, пиджаки сочетать с трениками и носками на выпуск, а рубашки — с меховыми перчатками.

То, что на первый взгляд выглядит нелепо, например, то шуба с паркой в одном луке, в коллекциях мировых дизайнеров (Calvin Klein, Vetements, Balenciaga и пр.) покажется не такой уж плохой идеей. Особенно актуален тренд нарочитой многослойности будет для наших широт.

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Меха

Шубы из цветного меха, которые в уходящем осенне-зимнем сезоне мелькали не только на подиумах (Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Balenciaga), но и заполонили масс-маркеты (Mango Zara и пр.) останутся с нами и следующей зимой. На мировых неделях моды их представили в своих новых коллекциях Max Mara, Balenciaga и Michael Kors.

На MBFW Russia их носили на показах бренда Re-Look Furs, M. I. R.277, Dokuchaeva, Bella Potemkina. Igor Gulyaev и Alexandr Rogov представил на подиуме меховые пальто. Рогов представил на подиуме пальто в ярко оранжевом цвете, который, судя по мировым неделям моды (Oscar de la Renta, Givenchy) имеет все шансы стать самым модным осенью.

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Градиент

Самый модный тренд предстоящей осени/зимы — градиент, который показали многие мировые дизайнеры на неделях моды. Плавные переходы цветов демонстрировались не только на летящих платьях, но и на шубах у Oscar de la Renta, Lanvin и других.