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Елена Кулецкая, Ирина Пегова и другие похвастались нарядами на закрытом показе
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Елена Кулецкая, Ирина Пегова и другие похвастались нарядами на закрытом показе 

Журнал ОК! 13 марта 2018
Вчера в рамках Mercedes Benz Fashion Week прошел закрытый показ капсульной коллекции Dasha Gauser for Mary Kay. Модное событие посетили Ирина Пегова, Елена Кулецкая, Татьяна Котова, Зоя Бербер, Елена Борщева и многие другие.
Российские звезды не только оценили новую коллекцию одежды, но и продемонстрировали собственные модные образы. Согдиана и Ирина Пегова выбрали для светского выхода total-black, Елена Кулецкая появилась в красном свитшоте и спортивных штанах, а Анастасия Уколова и Зоя Бербер пришли на показ в кожаных шортах.
Евгения Малахова
Наталья Земцова
Ирина Пегова
Елена Борщева
Юлия Михальчик
Анастасия Уколова
Зоя Бербер
Согдиана
Елена Кулецкая
Елена Кулецкая
Показ был стилизован Мариной Дэмченко. За музыкальное сопровождение показа отвечал композитор и исполнитель, финалист проекта «Голос», двукратный обладатель премии «Грэмми» Брендон Стоун.
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