Елена Кулецкая, Ирина Пегова и другие похвастались нарядами на закрытом показе 

Вчера в рамках Mercedes Benz Fashion Week прошел закрытый показ капсульной коллекции Dasha Gauser for Mary Kay. Модное событие посетили Ирина Пегова, Елена Кулецкая, Татьяна Котова, Зоя Бербер, Елена Борщева и многие другие.
Российские звезды не только оценили новую коллекцию одежды, но и продемонстрировали собственные модные образы. Согдиана и Ирина Пегова выбрали для светского выхода total-black, Елена Кулецкая появилась в красном свитшоте и спортивных штанах, а Анастасия Уколова и Зоя Бербер пришли на показ в кожаных шортах.
Евгения Малахова
Ирина Пегова
Елена Борщева
Анастасия Уколова
Зоя Бербер
Согдиана
Елена Кулецкая
Елена Кулецкая
Показ был стилизован Мариной Дэмченко. За музыкальное сопровождение показа отвечал композитор и исполнитель, финалист проекта «Голос», двукратный обладатель премии «Грэмми» Брендон Стоун.