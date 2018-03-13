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Школьники из Кузьминок защитили проектные работы
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Школьники из Кузьминок защитили проектные работы 

Управа района Кузьминки 13 марта 2018
Фото: Управа района Кузьминки
Итоговая защита проектных работ в рамках международного бакалавриата учащихся 9-х классов прошла в «Школе на Юго-Востоке имени Маршала Чуйкова». Свои работы защищали 60 человек.
— Темы были абсолютно разноплановые и интересные, такие как «История и традиции города Курска, города Бендеры», «История белого движения России». Страноведческий ролик «Путеводитель по паркам Китая» был интересен не только ребятам, изучающим китайский язык, но и многочисленным гостям, — пояснили в школе.
Каждый проектант рассказывал о своем проекте, отвечал на вопросы гостей и комиссии, показывал свой результат проекта. Были представлены фотовыставки, выставки картин, коллекция миниатюр современной одежды на основе конструкции русского народного костюма, презентация спектакля «Пекинской оперы», коллекция «рисунок на камне», модель солнечных часов, путеводитель (квест) по Кузьминкам, историческая настольная игра, исторический путеводитель по Санкт-Петербургу (архитектурные постройки времен Петра I).
На ярмарке проектов можно было научиться писать электронную музыку, познакомиться с проектом школьного кодекса прав и обязанностей учащихся, составленный на основе законодательных актов РФ. (вт)
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