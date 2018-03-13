Знаменитая Эйфелева башня в Париже может стать первоначально красной 

В первоначальный цвет хотят перекрасить знаменитую парижскую достопримечательность — Эйфелеву башню, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Le Parisien.
За всю ее историю башню красили 19 раз, и ей довелось побывать в желтом, горчичном и охряном «платье». Теперь предполагается «вернуться к истокам», то есть к первоначальному цвету — красному. Правда, окончательно решение не принято.
Напомним, что фирма знаменитого французского инженера Александра Гюстава Эйфеля, урожденного Бёникхаузена, участвовала в проектировании и строительстве Троицкого моста через Неву в Санкт-Петербурге.