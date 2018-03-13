Знаменитая Эйфелева башня в Париже может стать первоначально красной

За всю ее историю башню красили 19 раз, и ей довелось побывать в желтом, горчичном и охряном «платье». Теперь предполагается «вернуться к истокам», то есть к первоначальному цвету — красному. Правда, окончательно решение не принято.