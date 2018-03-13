Ещё
Знаменитая Эйфелева башня в Париже может стать первоначально красной
Далее:
Читайте также:
Ещё

Знаменитая Эйфелева башня в Париже может стать первоначально красной 

Интересант 13 марта 2018
В первоначальный цвет хотят перекрасить знаменитую парижскую достопримечательность — Эйфелеву башню, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Le Parisien.
За всю ее историю башню красили 19 раз, и ей довелось побывать в желтом, горчичном и охряном «платье». Теперь предполагается «вернуться к истокам», то есть к первоначальному цвету — красному. Правда, окончательно решение не принято.
Напомним, что фирма знаменитого французского инженера Александра Гюстава Эйфеля, урожденного Бёникхаузена, участвовала в проектировании и строительстве Троицкого моста через Неву в Санкт-Петербурге.
Интересант: последние новости
Ушел из жизни знаменитый французский кутюрье Юбер де Живанши Владимир Мединский: Права на советские кинокартины, в том числе созданные на «Ленфильме», должны принадлежать государству, а не студии «Будьте здоровы, счастливы и любимы!»: Россиянок с Международным женским днем поздравил и Дмитрий Медведев
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность10
Пугачева произвела фурор на показе Гуляева21
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело75
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой17
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение