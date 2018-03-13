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Латексные мини-платья, пластиковые капюшоны-дождевики и феерия перьев в коллекции Atelier B by Gala B
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Латексные мини-платья, пластиковые капюшоны-дождевики и феерия перьев в коллекции Atelier B by Gala B 

WMJ.ru 13 марта 2018
Фото: WMJ.ru
Показ Gala B Mercedes-Benz Fashion Week Russia Творческий союз дизайнеров (а Гала, как мы знаем, работает над коллекциями не одна) решил соединить повседневную воздушность с футуристичностью. В этой линии соседствуют легкие бесформенные платья с белыми перьями, похожие на облако, и толстые водостойкие материалы, например, латекс и пластик. Коллекция подтвердила тренд на металлические цвета — губы моделей переливаются зеленым и синим. В таких нарядах можно не опасаться проливного дождя, ведь специального для этого дизайнеры снабдили образы защитой в виде накидок из плотного прозрачного пластика. Им окутаны плечи и головы, кисти и щиколотки. Если ты мечтала о прозрачных водонепроницаемых штанах — скорее выбирай одни, созданные Галой. Шоу Atelier B by Gala B можно отнести даже к Высокой моде, которую мы можем только мечтать увидеть на улицах. Хотя, в Японии такое уже существует и, возможно, идея коллекции имеет именно азиатские корни. Еще больше новостей, видеопоказов и звездных хроник, а также прямую трансляцию с подиума смотри на нашем специальном проекте и оставайся в тренде! Подписывайся на страницы WMJ.ru в Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Марина Токарева Фото: Екатерина Ширинкина/WMJ.ru Видео:Ксения Боенкова/WMJ.ru
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