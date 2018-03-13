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Лариса Долина помолодела на 15 лет
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Лариса Долина помолодела на 15 лет 

МедикФорум 13 марта 2018
Фото: МедикФорум
Знаменитая российская певица посетила показ модной коллекции и даже приняла в нем участие в качестве модели. 62— летняя Лариса Долина продемонстрировала публике и репортерам удивительно моложавый вид, что стало поводом для обсуждений в соцсетях и в профильных изданиях. На днях в Москве в рамках Mercedes-Benz-Fashion Week Russia состоялся показ грузинского брэнда Goga Nikabadze. Оказалось, что к творчеству этого дизайнера неравнодушна и Лариса Долина. Причем настолько, что артистка согласилась сама пройти по подиуму и продемонстрировать платье. Появление Долиной в качестве модели стало большим сюрпризом, который вызвал большое оживление в зрительских рядах и громкие аплодисменты. Артистка продефилировала в длинном, в пол, платье из струящейся ткани. Но за кулисами Ларису Долину можно было увидеть в собственном наряде, в котором ее фигура смотрелась более изящно. По мнению фотографов мероприятия, знаменитая певица прекрасно выглядит и даже кажется помолодевшей. Ей легко можно дать на десять-пятнадцать лет меньше. Действительно, внешность звезды производит впечатление своей ухоженностью. У Ларисы Долиной удивительно гладкая кожа лица, — можно смело предположить, что она прибегает к косметологическим «уколам красоты» для борьбы с морщинами. При этом, в отличие от многих звезд, злоупотребляющих омоложением и приобретающих из-за этого неестественный вид, Долина совершенно не производит впечатление знаменитости с «замороженным» от избытка ботокса лицом. (ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ)
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