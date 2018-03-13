Сочетания цветов, которые стройнят: пять лучших дуэтов и трио

Синий + черный

Под синим подразумеваются все его глубокие и насыщенные оттенки: сапфировый, кобальт, ультрамарин, цвет морской глубины, голландский синий. В таком тоне можно выбрать блузу и носить ее с черной юбкой или брюками и жакетом. Хорошо сюда впишется замысловатое колье.

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тел. +7 (495) 988-88-89 Удлиненный синий жилет поверх водолазки или блузы без рукавов визуально вытянет силуэт. Не забываем подчеркнуть талию поясом или тонким ремешком. В качестве низа подойдут черные брюки и обувь на каблуке или низком ходу. Важную роль играют аксессуары: украшения и сумка. Тем, кто не любит украшения, подойдут наручные часы.

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цена: от 2 490 руб., интернет-магазин BestClockShop, тел. +7 (901) 517-68-67 Эти же цвета помогут сузить талию, если правильно выбрать фасон одежды. Первый вариант — носить блузы или трикотажные кофточки с баской. Второй — заправлять верх в расклешенную юбку.

Синий и черный хорошо работают и в ансамблях с платьями. К примеру, женщина с формами может надеть короткое синее платье (лучше с длинными рукавами), черные колготки и ботильоны. Хрупкая девушка станет еще стройнее, если скомбинирует черное платье длиной ниже колена, туфли T-strap (продольный ремешок удлиняет ноги) и пальто одного из синих оттенков.

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Телефон: +7 (343) 375-82-52 Сайт: visavis-moda.yapokupayu.ru Горчичный + черный

Если хочется резких контрастов с черным, на помощь придет горчичный цвет (именно он, а не лимонный или ярко-желтый). Также актуален оттенок с примесью зеленого или серого. Главное, чтобы тон был приглушенным. Удачным можно назвать комплект из черных брюк и горчичной блузы простого или сложного кроя (с рюшами, оборками).

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цена: от 900 руб., заказать: +7 (800) 250-54-14 Платье-футляр в сочетании с длинным пальто выгодно подаст фигуру пышных женщин, а худышкам подойдет черная юбка-татьянка ниже колена, колготки и ботильоны в тон (так ноги будут казаться длиннее) и тонкий вязаный свитер, заправленный спереди в юбку. Бордовый + черный

В группу оттенков бордового входят гранатовый, бургунди и другие близкие цвета. В сочетании с черным они буквально творят чудеса: роскошные девушки сделают свои формы привлекательнее, а худощавые избавятся от угловатости. Выгодно смотрятся комплекты с юбками. Последние могут быть длиной мини или миди, с ровным или асимметричным подолом, с поясом или без. Верхом в таком комплекте послужат укороченный или тонкий свитер или водолазка.

Не менее нежными получатся образы с платьями. Эффектно выглядит велюровое платье и кожаная куртка. Также можно накинуть удлиненный кардиган: в бордовом цвете он особенно красив, так как напоминает королевскую мантию.

Беспроигрышный вариант — черные брюки по фигуре и бордовый свитер под шею или блуза необычного кроя. Стоит упомянуть, что в этом дуэте приветствуются сложные фасоны, так как они становятся центром образа.

Есть и довольно простое сочетание: черные скинни и легкий топ одного из оттенков бордового. Дополняем лук сумкой, цепочкой с подвеской, обувью на среднем каблуке — и можно идти на прогулку. Если на улице прохладно, берем с собой жакет.

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Если предыдущий дуэт кажется вам слишком темным, то это не проблема! Добавляем белый в виде футболки, топа или блузы. Можно пойти еще на одну хитрость и использовать черно-белую полоску. Чтобы дополнительно подчеркнуть талию, следует выбирать модели с баской. Главным черным акцентом аутфита может стать косуха.

В этом трио также можно сыграть за счет контраста длины: мини-юбка и длинное пальто. С обувью тоже есть несколько опций: лодочки, лаконичные босоножки на каблуке или же кроссовки с белой подошвой. Коралловый + белый + темный

Темным цветом выступает черный или глубокий синий, а коралловый может быть разной степени насыщенности: в данном случае это не особо принципиально. Пример успешного наряда: укороченные скинни, обувь на плоском ходу, тонкий топ и жакет контрастного цвета.

Оригинально выглядит белая блуза с черной отделкой или фурнитурой и коралловая юбка солнце с черными вставками. Если нет желания искать такие модели, альтернативой будет обычная черная юбка, белый кружевной топ и коралловый кардиган.

И, конечно, можно использовать упомянутые цвета в принтах. Так, брюки в клетку или блуза в мелкий горох станут отличным выбором для создания запоминающихся образов. В такой аутфит идеально впишется яркий жакет.

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