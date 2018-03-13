Пышнотелая Ирина Пегова в мини-платье и другие знаменитости оценили коллекцию Даши Гаузер 

Ирина Пегова Татьяна Котова Ольга Ломоносова Светлана Мастеркова Леля Баранова Юлия Далакян Евгения Малахова Александр и Анна Толмацкие Софи Кальчева Арчи Елена Кулецкая Алиса Толкачева Елена Борщева Юлия Михальчик Певица Лоя Певица Ая Согдиана Ирина Лачина Лена Третьякова Зоя Бербер Сергей Кристовский и Наталья Земцова Яна Поплавская Анна Невская Екатерина Дробыш Липа Тетерич Показ Dasha Gauser for Mary Kay Показ Dasha Gauser for Mary Kay Показ Dasha Gauser for Mary Kay В Москве продолжается Неделя моды, и вчера вечером знаменитости собрались на показе Dasha Gauser for Mary Kay. Дизайнер представила яркую капсульную коллекцию, созданную только для консультантов этого бьюти-бренда. Среди гостей шоу особое внимание окружающих привлекла пышнотелая красавица Ирина Пегова, примерившая для этого вечера черное мини-платье, а также ее коллега Ольга Ломоносова, которая впервые вышла в свет после родов. Также на показе были замечены Елена Кулецкая, Татьяна Котова, Липа Тетерич, Ирина Лачина, София Кальчева и другие селебрити. Фото: пресс-служба