Разноцветие Африки

Не меньшим размахом и пиром красок поражает природа республики: золотые пески тропических пляжей соседствуют со снежными шапками Драконовых гор, а видовому царству фауны может позавидовать не одно крупное государство. В ЮАР протекает знаменитая Лимпопо — река детства любого советского (да и российского) школьника. Здесь же пролегает мыс Доброй Надежды, разделяющий Индийский и Атлантический океаны. В ЮАР можно увидеть и охотников-бушменов, добывающих себе пищу. Одним словом, африканская страна романтична и необычна, и такие слова можно отнести и к современной моде республики. Фото: пресс-служба ВМДПНИ

Начнём с зулусов — великие воины, которым, однако, не чужды земледелие, скотоводство, охота. Традиционная зулусская деревня представляет собой укреплённый небольшой район, окружённый валом и несколькими сторожевыми башнями. Сильные представители данного племени — мужчины — закрепляли на руках и под коленями кисточки от коровьих хвостов — для устрашения врага. Носили также и фартук из кожи телёнка. Как видим, от охотничьего наследия предков не уйти никуда. До сегодняшнего дня Южно-Африканская Республика считается одним из самых известных охотничьих мест в мире — на её территории обитает множество видов дичи. Толстые юбки из коровьей шкуры, ткань, расшитая бисером, которой замужняя женщина покрывала своё тело, всё это представлено в залах выставки. Фото: пресс-служба ВМДПНИ

Коса — следующий представитель многочисленных племён ЮАР. Выразители данного племени предпочитают одежду ярко-рыжего и красного цветов, окрашенные охрой. Замужние женщины покрывали свою голову платком — в этом обычае русские женщины сродни с африканскими. «Красный народ» — другое название данного племени закрепилось вследствие их любви к красному цвету. Яркие туники, юбки, расшитые бисером, накидки и попоны — всё это тоже можно увидеть на экспозиции.

Ндебеле — народ с самой пёстрой и разноцветной культурой в одежде и дизайне. Любовь к геометрическим фигурам и узорам отличает этих людей, такое орнаментальное предпочтение передаётся из поколения в поколение. Самая разнообразная комбинация переплетающихся горизонтальных и вертикальных линий украшают традиционную одежду ндебеле и их дома. Деревню ндебеле отличают сочные краски, чётность линий и узоров, а также симметричный орнамент. Такое красочное сочетание придаёт костюмам и домам уникальность. Нельзя не сказать о трагическом историческом прошлом этого народа. В 19 веке отважные воины ндебеле вынуждены были воевать с бурами-переселенцами, и вот тут очень кстати пришлись разноцветные узоры. Народ ндебеле потерпел поражение, однако местные жители не возжелали покориться завоевателям, поэтому связь друг с другом поддерживали посредством рисунков на домах — колоритные символы были понятны лишь коренному населению, в то время как бурские фермеры воспринимали такие знаки как элементы декоративно-прикладного искусства. Такой традиционный орнамент можно увидеть и на пончо ндебеле, представленном на выставке — сине-красно-зелёно-жёлтый наряд порадует любой взгляд. А широкие и многоцветные женские накидки покорят сердце каждой модницы. Фото: пресс-служба ВМДПНИ

Культура ндебеле славится ещё одним искусством орнамента — бисероплетением. Известно, что узоры на домах нередко повторяли те, что мастерицы создавали из бусин. Женщины украшали свои хижины, рисуя пальцами. Вместо краски в ход шла известковая побелка, а сама цветовая палитра украшений была простой. Основными цветами были коричневый, черный и белый. На протяжении года на домах держалась краска, после летних дождей дома вновь расписывались затейливыми узорами. Браслеты, оплечья из бисера тоже заняли своё место в витринах, потому как украшения на шее всегда сопровождают женщину ндебеле.

Изготавливали представители народа ндебеле ещё и церемониальных кукол, которые, в свою очередь, предназначались для совершения различных обрядов. Безусловно, традиционные куклы были у многих народов, такое искусство весьма древнее. Куклы же народа ндебеле изготавливались вручную, а уже знакомый всем традиционный бисер являл собой украшение. Помимо бисера в ход шли тесьма, браслеты, бусы и кольца. Другие предметы одеяния куклы тоже расшивались бисером и геометрическим орнаментом. Кукла Рождаемости — самая главная традиционная кукла ндебеле. Выполняется она специально для невесты, однако до свадьбы куклу не показывают, а дарят только после свадебной церемонии. Ндебеле одушевляли куклу, придавая ей возможность общаться с духами. Кроме этого, куклы считались помощниками в домашнем быту и исцелителями болезней. Расставленные в залах, рядом с образцами традиционной одежды, они напоминают о древних корнях и обычаях народа. Фото: пресс-служба ВМДПНИ

И это лишь некоторые представители многочисленных южноафриканских народов. В государстве проживают и потомки индийцев, нося традиционное платье сари. Оно тоже представлено на экспозиции. Можно полюбоваться на ярко-синие мужские рубашки народа венда и конусообразные шляпы сото (в их традиционном гардеробе почётное место занимает ещё разноцветные накидки). Любителям современной уличной одежды любопытно будет познакомиться и с трендом южно-африканских модников и модниц — в их одежде присутствует смешение городского стиля с оттенками африканского и американского влияний. Элементы традиционного южно-африканского костюма не забыты. Во время посещения выставки везде мы можем найти отголоски воина, охотника, хулигана или хранительницы семейного очага. Буйство красок и цвета, путешествие в далёкую и притягательную страну станет поистине увлекательным.

Выставка открыта до 15 мая 2018 года.