Юлия Барановская показала, как модно носить балахон

@baranovskaya_tvЮлия Барановская показала, как модно носить балахонТелеведущая Юлия Барановская (32), которая имеет целую армию поклонников в социальных сетях, нередко делится с ними лайфхаками из жизни многодетной мамы. Однако недавно знаменитость выступила для своих фанатов еще и модным экспертом: она выложила видео со съемок программы «Модный приговор», участницей которой стала. В ролике звезда позирует в объемном шелковом платье-балахоне, которое очень актуально в наступающем сезоне. На собственном примере Юлия доказала, что не стоит бояться бесформенных вещей, ведь в сочетании с аккуратной прической и элегантными лодочками на каблуке, такой наряд смотрится весьма женственно.

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) Мар 12, 2018 в 9:49 PDT Подписчики похвалили выбор Юлии: «Как фея! Цвет и материал прямо ваш!», «Очень здорово, потому что такое платье скроет ненужное, и при этом будет выглядеть очень стильно», «Юля, вдохновляете на модные эксперименты, спасибо!». Читай также: Юлия Барановская сожалеет о годах, прожитых в гражданском браке.